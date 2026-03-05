تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

زيت البردقوش: كنز عشبي للعناية بالشعر والبشرة ولمسة جمالية يومية

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:13
زيت البردقوش: كنز عشبي للعناية بالشعر والبشرة ولمسة جمالية يومية
زيت البردقوش: كنز عشبي للعناية بالشعر والبشرة ولمسة جمالية يومية photos 0
في إطار التوجه المتزايد نحو اعتماد الحلول الطبيعية في عالم التجميل، برز زيت البردقوش كأحد المكونات الفعالة التي توفر رعاية متكاملة للشعر والبشرة، بفضل غناه بالخصائص المغذية والمنشطة للخلايا.

فوائد متعددة للشعر والبشرة
أثبت زيت البردقوش قدرة فائقة على تحسين المظهر الجمالي من خلال عدة محاور:

- تعزيز نمو الشعر: يساهم في تقوية البصيلات وتحفيز النمو الصحي، كما يساعد الاستخدام المنتظم على الحد من تساقط الشعر وتكسره.
- تجديد نضارة البشرة: يحتوي الزيت على مضادات أكسدة طبيعية تمنح البشرة نعومة فائقة وتساهم في تجديد خلاياها بفعالية.
- تهدئة البشرة: يعمل الزيت كملطف للبشرة الحساسة، حيث يساعد في تخفيف الاحمرار الطفيف وتهدئة التهيجات.

طرق الاستخدام المثلى
للحصول على أفضل النتائج، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

- للعناية بالشعر: يتم تدليك فروة الرأس ببضع قطرات من الزيت، ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل بالشامبو.
- للعناية بالبشرة: يُفضل مزج قطرات من زيت البردقوش مع كريم الوجه اليومي أو مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند قبل تطبيقه على الجلد.

إرشادات وقائية
يشدد خبراء الجمال على ضرورة إجراء اختبار للحساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام الكامل، مع التحذير من ملامسة الزيت للعينين أو الفم، أو استخدامه على الجروح المفتوحة والالتهابات الشديدة. وفي حال ظهور أي حكة أو تهيج، يجب غسل المنطقة فوراً بالماء والتوقف عن استخدامه.

