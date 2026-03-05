تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
ماء القرنفل: سر الطبيعة لاستعادة نضارة البشرة وقوة الشعر
Lebanon 24
05-03-2026
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعد ماء القرنفل من الكنوز الطبيعية التقليدية التي استعادت مكانتها في عالم التجميل الحديث، نظراً لغناه بمضادات الأكسدة التي توفر رعاية فائقة ومتكاملة لكل من البشرة والشعر، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحثون عن حلول جمالية طبيعية وآمنة.
فوائد جمالية متعددة
أثبت ماء القرنفل فاعلية كبيرة في تحسين المظهر الصحي عبر عدة فوائد، أبرزها:
- تنقية البشرة: يساهم في تطهير الجلد وتقليل ظهور حب الشباب والبقع الداكنة، مانحاً الوجه إشراقة طبيعية.
- تحفيز نمو الشعر: يعمل على تقوية فروة الرأس وتنشيط البصيلات، مما يقلل من معدلات التساقط ويمنح الشعر لمعاناً وترطيباً ملحوظاً.
- عناية يومية: يمكن استخدامه كمنعش (Toner) للبشرة أو كشطف نهائي للشعر لتعزيز صحته العامة.
طرق الاستعمال الموصى بها
للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بدمج ماء القرنفل في الروتين الجمالي من خلال:
1. للبشرة: مسح الوجه بقطنة مبللة بماء القرنفل المخفف بماء الورد بعد عملية التنظيف.
2. للشعر: إضافة كمية قليلة منه إلى الشامبو أو البلسم، أو استخدامه كبخاخ منعش لفروة الرأس ثلاث مرات أسبوعياً.
إرشادات وقائية
يشدد خبراء الجمال على ضرورة تخفيف ماء القرنفل قبل استخدامه على البشرة الحساسة لتجنب التهيج، مع أهمية إجراء اختبار "الحساسية" على منطقة صغيرة من الجلد. كما يُحذر من الإفراط في الاستعمال لتفادي جفاف الجلد، ويُنصح باستشارة طبيب المختص في حال وجود مشاكل جلدية مزمنة.
