المرأة

وجبة سحور ذكية.... كيف يمنحك التفاح صحة وبشرة مشرقة؟

Lebanon 24
05-03-2026 | 14:37
وجبة سحور ذكية.... كيف يمنحك التفاح صحة وبشرة مشرقة؟
يُعدّ التفاح من الفواكه الخفيفة والمغذية التي تناسب وجبة السحور في شهر رمضان، لما يحتويه من ألياف طبيعية وماء وفيتامينات تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز شعورك بالشبع لساعات أطول. إدراج التفاح في وجبتك الصباحية قبل الصيام يساهم في تحسين الهضم، تنظيم مستوى السكر في الدم ومنحك طاقة متوازنة طوال اليوم.

فوائد التفاح للمرأة خلال رمضان:

 

1. دعم صحة الجهاز الهضمي:
الألياف الغنية في التفاح تساعد على تحفيز حركة الأمعاء المنتظمة والوقاية من الإمساك، كما تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

2. التحكم بالوزن:
تناول التفاح في السحور يساعدك على الشعور بالشبع، مما يقلّل من الرغبة في تناول وجبات غير صحية لاحقًا. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على الوزن أو إنقاصه.

3. صحة القلب والكوليسترول:
الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في التفاح تساعد على خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب، بينما يساهم البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم.

4. إشراق البشرة:
فيتامين C الموجود في التفاح يعزز إنتاج الكولاجين، ويحافظ على مرونة البشرة ويقلّل من علامات الشيخوخة. مضادات الأكسدة تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة، مانحة إياكِ بشرة صحية ونضرة.

5. تعزيز الطاقة الطبيعية:
السكريات الطبيعية والألياف في التفاح توفران طاقة تدريجية وثابتة، تحافظ على تركيزك وإنتاجيتك خلال ساعات الصيام دون الحاجة إلى الكافيين.

نصائح لتناول التفاح في السحور

  • تناول التفاح كاملاً مع القشر للاستفادة من نصف الألياف ومعظم مضادات الأكسدة.

  • يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو مقطّعًا مع زبدة المكسرات، أو إضافته إلى الشوفان أو السلطة.

  • يُفضّل اختيار التفاح الأحمر أو الأخضر حسب رغبتك، فكلاهما غني بالفوائد الصحية.

التفاح وصحة المرأة بشكل عام

  • صحة الأمعاء: البكتين في التفاح يعزز نمو البكتيريا النافعة ويحسن صحة الأمعاء، ما ينعكس إيجابًا على صحة الجسم عامة.

  • الوقاية من الأمراض المزمنة: مضادات الأكسدة في التفاح قد تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والسكري.

  • حماية الدماغ والجهاز المناعي: الكيرسيتين في قشر التفاح يقلّل الالتهاب ويحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

باختصار، إضافة تفاحة واحدة إلى وجبة السحور تمنحك طاقة، شعور بالشبع، وتحافظ على صحة قلبك وجهازك الهضمي وبشرتك. إنها خطوة بسيطة لكنها ذكية لصحتك طوال شهر رمضان.

