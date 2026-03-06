"مش عايزة تشوف حد": شيرين عبد الوهاب تمر بظروف خاصة.. وهذا آخر ما كشف عن حالتها

تحدث الفنان كامل تطورات الحالة الصحية للفنانة ، كاشفا أنها تمر بظروف خاصة خلال الفترة الحالية وتحتاج إلى دعم معنوي.



وأشار كامل إلى أن هناك أمورًا لا يمكن الحديث عنها أمام الجميع، قائلًا: "ليس كل ما يُعرف يُقال"، لافتا إلى أن الحالة تخص شخصًا بعينه ولا يمكن لأي طرف التدخل فيها إلا بإرادة صاحبة الشأن وأهلها.



ورأى أن التدخل من لا يحدث إلا في حال كان الشخص غير قادر على تلقي العلاج بنفسه، مؤكدًا أنه في هذه الحالة فقط يمكن مناشدة الدولة للتدخل.



وأكد كامل أن تمر بمرحلة تحتاج خلالها إلى الهدوء والدعم النفسي، لافتًا إلى أنها لا ترغب في مقابلة أي شخص في الوقت الحالي.





Advertisement