18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
المرأة
"مش عايزة تشوف حد": شيرين عبد الوهاب تمر بظروف خاصة.. وهذا آخر ما كشف عن حالتها
Lebanon 24
06-03-2026
|
00:29
تحدث الفنان
المصري مصطفى
كامل تطورات الحالة الصحية للفنانة
شيرين عبد الوهاب
، كاشفا أنها تمر بظروف خاصة خلال الفترة الحالية وتحتاج إلى دعم معنوي.
وأشار كامل إلى أن هناك أمورًا لا يمكن الحديث عنها أمام الجميع، قائلًا: "ليس كل ما يُعرف يُقال"، لافتا إلى أن الحالة تخص شخصًا بعينه ولا يمكن لأي طرف التدخل فيها إلا بإرادة صاحبة الشأن وأهلها.
ورأى أن التدخل من
الجهات الرسمية
لا يحدث إلا في حال كان الشخص غير قادر على تلقي العلاج بنفسه، مؤكدًا أنه في هذه الحالة فقط يمكن مناشدة الدولة للتدخل.
وأكد كامل أن
شيرين
تمر بمرحلة تحتاج خلالها إلى الهدوء والدعم النفسي، لافتًا إلى أنها لا ترغب في مقابلة أي شخص في الوقت الحالي.
