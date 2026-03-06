تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بودرة اللؤلؤ.. المكون الطبيعي لإشراقة بشرة لا تقاوم
Lebanon 24
06-03-2026
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد بودرة
اللؤلؤ
الطبيعية من أقدم المكونات المستخدمة في العناية بالبشرة عبر الحضارات، لا سيما في الطب الصيني والهندي التقليدي. وتشتهر هذه البودرة بقدرتها على منح البشرة إشراقة طبيعية ونعومة فائقة، بفضل غناها بالأحماض الأمينية والمعادن الأساسية، مما جعلها خياراً مفضلاً لمن يبحث عن تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة بطريقة آمنة ولطيفة.
أبرز فوائد بودرة اللؤلؤ:
- تقليل التصبغات الجلدية والبقع الداكنة.
- توحيد لون البشرة وتحسين إشراقتها.
- العمل كمقشر خفيف لإزالة خلايا الجلد الميتة.
- تعزيز مرونة البشرة ومنحها ملمساً ناعماً.
طرق الاستعمال:
يمكن دمج البودرة مع الزبادي أو جل الصبار لاستخدامها كقناع (ماسك) مرة أو مرتين أسبوعياً حسب نوع البشرة، كما يمكن إضافتها لمستحضرات الترطيب اليومية لتعزيز فعاليتها الإشراقية.
تنبيهات هامة:
يُنصح دائماً بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل، مع ضرورة تجنب تطبيقها على البشرة الملتهبة أو المجروحة. كما يجب تخزين البودرة في مكان بارد وجاف، بعيداً عن الحرارة والرطوبة لضمان جودتها.
من كوب الشاي إلى بشرة مشرقة… أسرار الجمال الطبيعي
Lebanon 24
من كوب الشاي إلى بشرة مشرقة… أسرار الجمال الطبيعي
06/03/2026 19:32:42
06/03/2026 19:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز صيحات المكياج لهذا العام: طبيعية وإشراق صحي
Lebanon 24
أبرز صيحات المكياج لهذا العام: طبيعية وإشراق صحي
06/03/2026 19:32:42
06/03/2026 19:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان
Lebanon 24
بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان
06/03/2026 19:32:42
06/03/2026 19:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
06/03/2026 19:32:42
06/03/2026 19:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مستحضرات التجميل تحت المجهر... 8 مكونات "خطرة" قد تهدد صحتك
Lebanon 24
مستحضرات التجميل تحت المجهر... 8 مكونات "خطرة" قد تهدد صحتك
10:31 | 2026-03-06
06/03/2026 10:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مش عايزة تشوف حد": شيرين عبد الوهاب تمر بظروف خاصة.. وهذا آخر ما كشف عن حالتها
Lebanon 24
"مش عايزة تشوف حد": شيرين عبد الوهاب تمر بظروف خاصة.. وهذا آخر ما كشف عن حالتها
00:29 | 2026-03-06
06/03/2026 12:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرتك تتبدل مع الفصول.. خبراء يوضحون كيفية تحديث روتين العناية بذكاء
Lebanon 24
بشرتك تتبدل مع الفصول.. خبراء يوضحون كيفية تحديث روتين العناية بذكاء
23:00 | 2026-03-05
05/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبة سحور ذكية.... كيف يمنحك التفاح صحة وبشرة مشرقة؟
Lebanon 24
وجبة سحور ذكية.... كيف يمنحك التفاح صحة وبشرة مشرقة؟
14:37 | 2026-03-05
05/03/2026 02:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماء القرنفل: سر الطبيعة لاستعادة نضارة البشرة وقوة الشعر
Lebanon 24
ماء القرنفل: سر الطبيعة لاستعادة نضارة البشرة وقوة الشعر
09:51 | 2026-03-05
05/03/2026 09:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هل هذه نهاية "حزب الله"؟
03:30 | 2026-03-06
06/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10:31 | 2026-03-06
مستحضرات التجميل تحت المجهر... 8 مكونات "خطرة" قد تهدد صحتك
00:29 | 2026-03-06
"مش عايزة تشوف حد": شيرين عبد الوهاب تمر بظروف خاصة.. وهذا آخر ما كشف عن حالتها
23:00 | 2026-03-05
بشرتك تتبدل مع الفصول.. خبراء يوضحون كيفية تحديث روتين العناية بذكاء
14:37 | 2026-03-05
وجبة سحور ذكية.... كيف يمنحك التفاح صحة وبشرة مشرقة؟
09:51 | 2026-03-05
ماء القرنفل: سر الطبيعة لاستعادة نضارة البشرة وقوة الشعر
09:13 | 2026-03-05
زيت البردقوش: كنز عشبي للعناية بالشعر والبشرة ولمسة جمالية يومية
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 19:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 19:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 19:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
