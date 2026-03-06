تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بودرة اللؤلؤ.. المكون الطبيعي لإشراقة بشرة لا تقاوم

Lebanon 24
06-03-2026 | 08:09
A-
A+
بودرة اللؤلؤ.. المكون الطبيعي لإشراقة بشرة لا تقاوم
بودرة اللؤلؤ.. المكون الطبيعي لإشراقة بشرة لا تقاوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعد بودرة اللؤلؤ الطبيعية من أقدم المكونات المستخدمة في العناية بالبشرة عبر الحضارات، لا سيما في الطب الصيني والهندي التقليدي. وتشتهر هذه البودرة بقدرتها على منح البشرة إشراقة طبيعية ونعومة فائقة، بفضل غناها بالأحماض الأمينية والمعادن الأساسية، مما جعلها خياراً مفضلاً لمن يبحث عن تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة بطريقة آمنة ولطيفة.

أبرز فوائد بودرة اللؤلؤ:

- تقليل التصبغات الجلدية والبقع الداكنة.
- توحيد لون البشرة وتحسين إشراقتها.
- العمل كمقشر خفيف لإزالة خلايا الجلد الميتة.
- تعزيز مرونة البشرة ومنحها ملمساً ناعماً.

طرق الاستعمال:
يمكن دمج البودرة مع الزبادي أو جل الصبار لاستخدامها كقناع (ماسك) مرة أو مرتين أسبوعياً حسب نوع البشرة، كما يمكن إضافتها لمستحضرات الترطيب اليومية لتعزيز فعاليتها الإشراقية.

تنبيهات هامة:
يُنصح دائماً بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الكامل، مع ضرورة تجنب تطبيقها على البشرة الملتهبة أو المجروحة. كما يجب تخزين البودرة في مكان بارد وجاف، بعيداً عن الحرارة والرطوبة لضمان جودتها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
من كوب الشاي إلى بشرة مشرقة… أسرار الجمال الطبيعي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرز صيحات المكياج لهذا العام: طبيعية وإشراق صحي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 19:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

المعادن

الهندي

اللؤلؤ

المجر

الهند

الصين

ساسي

نبيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-03-06
Lebanon24
00:29 | 2026-03-06
Lebanon24
23:00 | 2026-03-05
Lebanon24
14:37 | 2026-03-05
Lebanon24
09:51 | 2026-03-05
Lebanon24
09:13 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24