تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مستحضرات التجميل تحت المجهر... 8 مكونات "خطرة" قد تهدد صحتك

Lebanon 24
06-03-2026 | 10:31
A-
A+
مستحضرات التجميل تحت المجهر... 8 مكونات خطرة قد تهدد صحتك
مستحضرات التجميل تحت المجهر... 8 مكونات خطرة قد تهدد صحتك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد العناية بالبشرة مجرد روتين تجميلي عابر، بل تحولت إلى قضية صحية تتطلب دقة في الاختيار، خاصة مع تزايد التحذيرات من مكونات كيميائية تدخل في تركيبة مستحضرات يومية نستخدمها بكثافة.
 
فوفقاً لتقارير صحية متخصصة، يمتلك الجلد قدرة عالية على امتصاص المواد، مما يعني أن ما نضعه على بشرتنا قد يتسرب إلى مجرى الدم، مسبباً مخاطر تتراوح بين التحسس الفوري والأضرار طويلة الأمد.

وتشير الدراسات إلى وجود ما يعرف بـ"المواد الأبدية" في العديد من المنتجات، والتي تتراكم في الجسم دون أن تتحلل، ما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان واضطرابات النمو والهرمونات. وبناءً على آراء خبراء الجلدية، برزت قائمة بـ 8 مكونات يُنصح بتجنبها فوراً:

- الفورمالديهايد: مادة حافظة مصنفة كمسرطنة ومهيجة للجلد.
- الميثيل والبروبيل بارابين: مواد حافظة مرتبطة باضطرابات هرمونية.
- الفثالات: تستخدم لتثبيت العطور وترتبط بمشكلات في الخصوبة والنمو.
- البولي إيثيلين غليكول (PEGs): مذيبات قد تسبب تهيجاً جلدياً.
- الألومنيوم: مادة مثيرة للجدل في مزيلات العرق والمكياج.
- الأوكسيبنزون: مكوّن في واقيات الشمس يؤثر على التوازن الهرموني.
- الكبريتات (SLS / SLES): تسبب جفاف البشرة وتجريدها من زيوتها الطبيعية.
-لاالعطور الاصطناعية: من أبرز مسببات الحساسية المزمنة.

وينصح الخبراء بتبسيط روتين العناية، والاعتماد على بدائل طبيعية وآمنة كالغليسيرين وزيت شجرة الشاي، مع الحرص على قراءة الملصقات وتجنب تعدد المنتجات لتقليل فرص التفاعل الكيميائي الضار.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء يحذّرون من مستحضرات التجميل الضارة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
احتدام المعركة الانتخابية في جبيل والمقاعد المارونية تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراط في المكملات الغذائية قد يهدد صحتك
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لكل مشكلة تجميلية تركيبة مكونات تناسبها
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

زيت شجرة الشاي

الاختيار

بيل بار

بريتا

روبي

بريت

روتي

اراب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-03-06
Lebanon24
08:09 | 2026-03-06
Lebanon24
00:29 | 2026-03-06
Lebanon24
23:00 | 2026-03-05
Lebanon24
14:37 | 2026-03-05
Lebanon24
09:51 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24