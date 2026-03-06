مستحضرات التجميل تحت المجهر... 8 مكونات "خطرة" قد تهدد صحتك

لم تعد العناية بالبشرة مجرد روتين تجميلي عابر، بل تحولت إلى قضية صحية تتطلب دقة في ، خاصة مع تزايد التحذيرات من مكونات كيميائية تدخل في تركيبة مستحضرات يومية نستخدمها بكثافة.

فوفقاً لتقارير صحية متخصصة، يمتلك الجلد قدرة عالية على امتصاص المواد، مما يعني أن ما نضعه على بشرتنا قد يتسرب إلى مجرى ، مسبباً مخاطر تتراوح بين التحسس الفوري والأضرار طويلة الأمد.



وتشير الدراسات إلى وجود ما يعرف بـ"المواد الأبدية" في العديد من المنتجات، والتي تتراكم في الجسم دون أن تتحلل، ما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان واضطرابات النمو والهرمونات. وبناءً على آراء خبراء الجلدية، برزت قائمة بـ 8 مكونات يُنصح بتجنبها فوراً:



- الفورمالديهايد: مادة حافظة مصنفة كمسرطنة ومهيجة للجلد.

- الميثيل والبروبيل بارابين: مواد حافظة مرتبطة باضطرابات هرمونية.

- الفثالات: تستخدم لتثبيت العطور وترتبط بمشكلات في الخصوبة والنمو.

- البولي إيثيلين غليكول (PEGs): مذيبات قد تسبب تهيجاً جلدياً.

- الألومنيوم: مادة مثيرة للجدل في مزيلات العرق والمكياج.

- الأوكسيبنزون: مكوّن في واقيات الشمس يؤثر على التوازن الهرموني.

- الكبريتات (SLS / SLES): تسبب جفاف البشرة وتجريدها من زيوتها الطبيعية.

-لاالعطور الاصطناعية: من أبرز مسببات الحساسية المزمنة.



وينصح الخبراء بتبسيط روتين العناية، والاعتماد على بدائل طبيعية وآمنة كالغليسيرين وزيت شجرة الشاي، مع الحرص على قراءة الملصقات وتجنب تعدد المنتجات لتقليل فرص التفاعل الكيميائي الضار.





