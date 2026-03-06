تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة

Lebanon 24
06-03-2026 | 14:30
A-
A+
خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة
خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذر خبراء الصحة النساء من أن مجموعة من العادات اليومية التي يمارسنها من دون وعي قد تؤدي إلى فقدان الطاقة والشعور بالإرهاق المستمر، مشيرين إلى أن بعض هذه السلوكيات أصبحت جزءاً من الروتين اليومي.

وأوضح الخبراء أن السهر المزمن وقلة النوم، واستخدام الهاتف قبل النوم، وتخطي وجبة الإفطار، والجفاف، والإفراط في الكافيين، والجلوس لساعات طويلة، وإهمال الرياضة، والتوتر، والنظام الغذائي غير المتوازن، جميعها عوامل تؤثر بشكل مباشر على مستويات الطاقة والتركيز لدى النساء.

وأشاروا إلى أن تجاهل إشارات الجسم المستمرة بالتعب قد يزيد المشكلة، مؤكدين أن الإرهاق المزمن قد يكون مؤشراً على اضطرابات النوم أو نمط حياة غير صحي.

ولتجديد النشاط والحفاظ على الطاقة، نصح الخبراء النساء بالنوم 7–9 ساعات يومياً، والابتعاد عن الهاتف قبل النوم، وتناول وجبة إفطار متوازنة، والحفاظ على الترطيب، وممارسة الرياضة الخفيفة عدة مرات أسبوعياً، والتحرك كل ساعة ولو لدقائق، وتقليل الكافيين بعد الظهر، وتخصيص وقت للراحة الذهنية.

وأكدوا أن اتباع هذه النصائح يساعد النساء على استعادة الطاقة وتحسين التركيز والصحة النفسية والجسدية، بما يدعم قدرتهن على متابعة الحياة اليومية والعمل والنمو الشخصي بشكل أفضل

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تستهلك المقابس الطاقة حتى وهي مطفأة؟ إليك الحقيقة التقنية
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة "تحسين البطارية" تصل إلى صور غوغل لتقليل استهلاك الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية شائعة تدمّر وضعية الجسم من دون أن تنتبه
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: سألتقي اليوم رفقة خبراء نوويين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة فنية معمقة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:03:23 Lebanon 24 Lebanon 24

العادات اليومية

الروتين اليومي

النظام الغذائي

استعادة الطاقة

على استعادة

الرياض

التركي

شيرين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
10:31 | 2026-03-06
Lebanon24
08:09 | 2026-03-06
Lebanon24
00:29 | 2026-03-06
Lebanon24
23:00 | 2026-03-05
Lebanon24
14:37 | 2026-03-05
Lebanon24
09:51 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24