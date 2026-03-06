خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة

حذر خبراء الصحة النساء من أن مجموعة من التي يمارسنها من دون وعي قد تؤدي إلى فقدان الطاقة والشعور بالإرهاق المستمر، مشيرين إلى أن بعض هذه السلوكيات أصبحت جزءاً من .

وأوضح الخبراء أن السهر المزمن وقلة النوم، واستخدام الهاتف قبل النوم، وتخطي وجبة الإفطار، والجفاف، والإفراط في الكافيين، والجلوس لساعات طويلة، وإهمال الرياضة، والتوتر، والنظام الغذائي غير المتوازن، جميعها عوامل تؤثر بشكل مباشر على مستويات الطاقة والتركيز لدى النساء.

وأشاروا إلى أن تجاهل إشارات الجسم المستمرة بالتعب قد يزيد المشكلة، مؤكدين أن الإرهاق المزمن قد يكون مؤشراً على اضطرابات النوم أو نمط حياة غير صحي.

ولتجديد النشاط والحفاظ على الطاقة، نصح الخبراء النساء بالنوم 7–9 ساعات يومياً، والابتعاد عن الهاتف قبل النوم، وتناول وجبة إفطار متوازنة، والحفاظ على الترطيب، وممارسة الرياضة الخفيفة عدة مرات أسبوعياً، والتحرك كل ساعة ولو لدقائق، وتقليل الكافيين بعد الظهر، وتخصيص وقت للراحة الذهنية.

وأكدوا أن اتباع هذه النصائح يساعد النساء على وتحسين التركيز والصحة النفسية والجسدية، بما يدعم قدرتهن على متابعة الحياة اليومية والعمل والنمو الشخصي بشكل أفضل