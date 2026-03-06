تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

استخدام الكلمات السلبية يضر بسلوك الأطفال

Lebanon 24
06-03-2026 | 23:00
استخدام الكلمات السلبية يضر بسلوك الأطفال
حذر خبراء التربية من أن استخدام لغة سلبية عند التعامل مع الأطفال، مثل وصفهم بالـ"كسل" أو "العناد" أو "الوقاحة"، يؤثر سلباً على سلوكهم ويزيد صعوبة تربية الأطفال، مشيرين إلى أن العقاب وحده لا يحل المشكلة.

وأوضح الخبراء أن فهم السبب الحقيقي وراء عدم امتثال الطفل للتعليمات—سواء كان بسبب الانشغال، صعوبة في المهمة، أو عدم وضوح التعليمات—يساعد على التعامل معه بشكل أفضل وتحسين سلوكه. كما شددوا على أهمية تغيير لغة الحديث الداخلي للأهل تجاه الأطفال، لتجنب افتراض أنهم يعصون عن عمد، واعتماد منظور أكثر تفهماً يساعد على الاستجابة بلطف ودعم تنظيم مشاعر الطفل.

وأشار الخبراء إلى أن الكلمات السلبية لا تؤثر فقط على الطفل، بل تشكل أيضاً نمط تفكير الأهل تجاه السلوكيات، مؤكدين أن تبني لغة دقيقة وإيجابية يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل في تعديل سلوك الأطفال دون الحاجة للعقاب المستمر.

 
