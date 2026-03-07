بعد نزوح أهالي جنوب لبنان... ماذا قالت فنانة سوريّة بارزة؟

قالت الفنانة السوريّة : "ياريت لو كان عندي بيوت بلبنان كانت كلها فدا اهلنا بالجنوب، وياريت لو بقدر اعزمكم على بلدي لكانت البيوت كمان كلها فداكم وتحت أمركم".

وأضاف فواخرجي عبر حسابها على منصة "إكس": "أهل العزة بينعزوا… بس أنا بعيدة … سامحوني على عجزي".