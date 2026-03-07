ريان حركة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستغرام

أثارت الممثلة تفاعل متابعيها بعد أن شاركت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام رسالة قصيرة حملت طابعاً غامضاً ومؤثراً.



وكتبت ريان في منشورها: "هذه المرة بدأ الألم في عقلي، أظن أن قلبي قد تلف."، من دون أن توضح خلفية هذه الكلمات أو المناسبة التي دفعتها لمشاركتها.



وأثارت الرسالة تساؤلات بين المتابعين حول ما إذا كانت تعبر عن حالة شخصية تمر بها حركة، أو أنها مجرد اقتباس أدبي أرادت مشاركته مع جمهورها.

