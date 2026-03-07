تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
ماسكات طبيعية تمنحك إشراقة صحية
Lebanon 24
07-03-2026
|
16:07
البشرة الممتلئة تحتاج إلى روتين يومي متوازن للحفاظ على نضارتها وترطيبها دون زيادة الدهون. تبدأ العناية بغسل الوجه مرتين يومياً بغسول لطيف، مع تقشير أسبوعي لإزالة الخلايا الميتة، واستخدام كريم خفيف للترطيب وواقي شمس يومياً.
وفيما يتعلق بالماسكات الطبيعية، يبرز العسل مع الزبادي لترطيب البشرة ومنحها إشراقة، بينما يمتص الشوفان مع الحليب الدهون الزائدة ويهدئ البشرة.
الطين الأخضر
يساعد على تنظيف المسام وتقليل اللمعان، في حين يخفف الخيار مع اللبن الانتفاخ ويمنح الوجه مظهراً منعشاً.
مع هذه العناية اليومية وشرب كمية كافية من الماء، يمكن للنساء الحفاظ على بشرة ممتلئة صحية ومشرقة بشكل طبيعي.
