Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بإطلالة درامية.. كارين رزق الله تلفت الأنظار بصورة جديدة

Lebanon 24
08-03-2026 | 00:00
بإطلالة درامية.. كارين رزق الله تلفت الأنظار بصورة جديدة
بإطلالة درامية.. كارين رزق الله تلفت الأنظار بصورة جديدة photos 0
شاركت الممثلة كارين رزق الله متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام بصورة بالأبيض والأسود ظهرت فيها بإطلالة درامية مؤثرة، من أحد مشاهدها التمثيلية.
ولفتت الصورة أنظار الجمهور بسبب تعابير الحزن العميقة على وجهها.
وتحرص رزق الله بين الحين والآخر على مشاركة لقطات من أعمالها أو كواليس التصوير مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى بتفاعل واسع من المتابعين الذين يثنون على أدائها التمثيلي.
تابع
