بإطلالة درامية.. كارين رزق الله تلفت الأنظار بصورة جديدة

شاركت الممثلة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام بصورة بالأبيض والأسود ظهرت فيها بإطلالة درامية مؤثرة، من أحد مشاهدها التمثيلية.ولفتت الصورة أنظار الجمهور بسبب تعابير الحزن العميقة على وجهها.وتحرص بين الحين والآخر على مشاركة لقطات من أعمالها أو كواليس التصوير مع جمهورها عبر ، حيث تحظى بتفاعل واسع من المتابعين الذين يثنون على أدائها التمثيلي.