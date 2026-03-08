تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

مي عمر تشن هجومًا لاذعًا على متابعة شمتت برحيل والدها

Lebanon 24
08-03-2026 | 08:56
مي عمر تشن هجومًا لاذعًا على متابعة شمتت برحيل والدها
نشرت الفنانة مي عمر عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام" صورًا لتعليق إحدى المتابعات التي تضمن شماتة برحيل والدها. 


وردّت مي عمر على التعليق بهجوم لاذع قائلة: "ودي نوعية البوستات اللي كانت بتتكتب بعد وفاة والدي، الشماتة في الرحيل هي أقذر ما يمكن أن يفعله إنسان، ربنا يرحم والدي ويغفر له، ويهدي كل قلب وصل به الحقد للدرجة دي، اللي يوصل لدرجة الشماتة في الفقد، فده كفيل إنه يكشف نفسه قدام الناس، ربنا يهدي القلوب".


وأشارت مي عمر في تعليقها إلى أن الحساب الذي نشر التعليق كان مزيفًا، مؤكدة أن هذا الحساب تم حذفه فور انتشار المنشور ومعرفة من صاحب الحساب.


جاء هجوم مي بعد أن علّقت إحدى المتابعات على منشور لمي قائلة: "يا ريت مي تتعظ من رحيل باباها بعد ياسمين ما نزلت الآية القرآنية على طول ربنا جابلها حقها وربنا يرحم باباها ويهدي كل ظالم ويعرف حدوده في الشر".
