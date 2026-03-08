تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
7
o
طرابلس
14
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
مي عمر تشن هجومًا لاذعًا على متابعة شمتت برحيل والدها
Lebanon 24
08-03-2026
|
08:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
مي عمر
عبر خاصية "
ستوري
" على حسابها في "إنستغرام" صورًا لتعليق إحدى المتابعات التي تضمن شماتة برحيل والدها.
وردّت مي عمر على التعليق بهجوم لاذع قائلة: "ودي نوعية البوستات اللي كانت بتتكتب بعد وفاة والدي، الشماتة في الرحيل هي أقذر ما يمكن أن يفعله إنسان، ربنا يرحم والدي ويغفر له، ويهدي كل قلب وصل به الحقد للدرجة دي، اللي يوصل لدرجة الشماتة في الفقد، فده كفيل إنه يكشف نفسه قدام الناس، ربنا يهدي القلوب".
وأشارت مي عمر في تعليقها إلى أن الحساب الذي نشر التعليق كان مزيفًا، مؤكدة أن هذا الحساب تم حذفه فور انتشار المنشور ومعرفة من صاحب الحساب.
جاء هجوم مي بعد أن علّقت إحدى المتابعات على منشور لمي قائلة: "
يا ريت
مي تتعظ من رحيل باباها بعد ياسمين ما نزلت الآية القرآنية على طول ربنا جابلها حقها وربنا يرحم باباها ويهدي كل ظالم ويعرف حدوده في الشر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة والدها.. مي عمر تشكر كل من واساها
Lebanon 24
بعد وفاة والدها.. مي عمر تشكر كل من واساها
08/03/2026 19:27:27
08/03/2026 19:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
08/03/2026 19:27:27
08/03/2026 19:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مهى فتوني تكشف كواليس أغاني "الست موناليزا" وتجربتها مع مي عمر!
Lebanon 24
مهى فتوني تكشف كواليس أغاني "الست موناليزا" وتجربتها مع مي عمر!
08/03/2026 19:27:27
08/03/2026 19:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"
Lebanon 24
هكذا علّقت مي عمر عن ردود فعل الجمهور على برومو مسلسل"الست موناليزا"
08/03/2026 19:27:27
08/03/2026 19:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عمر
مين ما
يا ريت
ستوري
بابا
شمات
توري
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
نُقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.. شيرين عبد الوهاب ستخضع لعملية جراحية
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.. شيرين عبد الوهاب ستخضع لعملية جراحية
09:06 | 2026-03-08
08/03/2026 09:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم المرأة العالمي: هل انتهى عصر "القوامة التقليدية" لدى الشباب؟
Lebanon 24
يوم المرأة العالمي: هل انتهى عصر "القوامة التقليدية" لدى الشباب؟
05:36 | 2026-03-08
08/03/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمين شفاهك من التشقق في شهر رمضان؟
Lebanon 24
كيف تحمين شفاهك من التشقق في شهر رمضان؟
04:54 | 2026-03-08
08/03/2026 04:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة درامية.. كارين رزق الله تلفت الأنظار بصورة جديدة
Lebanon 24
بإطلالة درامية.. كارين رزق الله تلفت الأنظار بصورة جديدة
00:00 | 2026-03-08
08/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسكات طبيعية تمنحك إشراقة صحية
Lebanon 24
ماسكات طبيعية تمنحك إشراقة صحية
17:07 | 2026-03-07
07/03/2026 05:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
17:21 | 2026-03-07
07/03/2026 05:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:00 | 2026-03-07
07/03/2026 05:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف البنى التحتية" في لبنان.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "قصف البنى التحتية" في لبنان.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2026-03-07
07/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:06 | 2026-03-08
نُقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.. شيرين عبد الوهاب ستخضع لعملية جراحية
05:36 | 2026-03-08
يوم المرأة العالمي: هل انتهى عصر "القوامة التقليدية" لدى الشباب؟
04:54 | 2026-03-08
كيف تحمين شفاهك من التشقق في شهر رمضان؟
00:00 | 2026-03-08
بإطلالة درامية.. كارين رزق الله تلفت الأنظار بصورة جديدة
17:07 | 2026-03-07
ماسكات طبيعية تمنحك إشراقة صحية
13:23 | 2026-03-07
ريان حركة تثير الجدل برسالة غامضة عبر إنستغرام
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
08/03/2026 19:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
08/03/2026 19:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
08/03/2026 19:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24