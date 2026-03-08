نُقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.. شيرين عبد الوهاب ستخضع لعملية جراحية

تعرضت الفنانة لتعب مفاجئ مساء أمس (السبت) بعد الإفطار، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث أوضح الأطباء حاجتها لإجراء عملية جراحية في المرارة.



وكشفت مصادر طبية في تصريحات صحافية أن شعرت بآلام حادة بعد الإفطار، وتمت متابعتها من قبل الفريق الطبي فور وصولها المستشفى، مؤكدين على ضرورة إجراء العملية في أسرع وقت لضمان استقرار حالتها الصحية. (مجلة لها)

