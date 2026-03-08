تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
أحلام تتضامن مع لبنان... هذا ما نشرته!
Lebanon 24
08-03-2026
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تضامنت الفنانة
الإماراتية
أحلام الشامسي
مع
لبنان
، في ظل الأوضاع الراهنة التي تعصف به وبشعبه.
وكتبت
أحلام
في منشور عبر حسابها على إكس: "اللهم إنا نستودعك لبنان وأهلها، أرضاها وسماءها، برها وبحرها، اللهم احفظهم بحفظك".
