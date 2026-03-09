تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
كاريس بشار تختار هذه الممثلة نجمة الدراما السورية الأولى
Lebanon 24
09-03-2026
|
02:13
اختارت النجمة
السورية
كاريس بشار خلال حلولها ضيفة على البرنامج التلفزيوني "السلم والثعبان" مع الإعلامية ندى الشيباني على شاشة تلفزيون دبي زميلتها أمل عرفة نجمةً أولى للدراما التلفزيونية السورية، مشيدةً بتاريخها الفني
الطويل
ومكانتها المتميزة.
وفي فقرة المقارنات بين نجوم الدراما السورية، فضّلت كاريس اختيار الممثلة ديمة قندلفت على
سلافة معمار
، كما اختارت الفنان محمود نصر على
معتصم النهار
، في إجابات اتسمت بالعفوية والوضوح خلال الحوار التلفزيوني، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل.
كما عبّرت كاريس بصراحة عن تفضيلاتها الفنية الأخرى، إذ فضّلت الفنان
الشامي
على بيسان
إسماعيل
، بينما فضلت اختيار النحم سلوم حداد على
عابد فهد
في إحدى المقارنات التي طُرحت عليها ضمن فقرات البرنامج.
