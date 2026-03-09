كاريس بشار تختار هذه الممثلة نجمة الدراما السورية الأولى

اختارت النجمة كاريس بشار خلال حلولها ضيفة على البرنامج التلفزيوني "السلم والثعبان" مع الإعلامية ندى الشيباني على شاشة تلفزيون دبي زميلتها أمل عرفة نجمةً أولى للدراما التلفزيونية السورية، مشيدةً بتاريخها الفني ومكانتها المتميزة.



وفي فقرة المقارنات بين نجوم الدراما السورية، فضّلت كاريس اختيار الممثلة ديمة قندلفت على ، كما اختارت الفنان محمود نصر على ، في إجابات اتسمت بالعفوية والوضوح خلال الحوار التلفزيوني، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل.



كما عبّرت كاريس بصراحة عن تفضيلاتها الفنية الأخرى، إذ فضّلت الفنان على بيسان ، بينما فضلت اختيار النحم سلوم حداد على في إحدى المقارنات التي طُرحت عليها ضمن فقرات البرنامج.







