فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)

كانت الفنانة من بين الضيوف الذين وقعوا في فخ مقلب في برنامجه " ليفل الوحش".



وقال رامز ساخراً: "الريجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة، ضيفتي حاولت كل المحاولات إنها تخس ومعرفتش، قررت أعمل وقولت مش هتخس غير على إيديا، معانا قنبلة الجيل اللي صحتها جت على الرجيم شيماء سيف".



وكشفت شيماء عن وزنها حالياً، قائلة: "خسّيت 60 كيلو، بقيت واحدة تانية خالص، كأن في واحدة تانية من جسمي نزّلتها وسرّحتها".



ورفضت شيماء الصعود الى الميزان لقياس وزنها الحالي، عندما طلبت منها مذيعة الحلقة ذلك، وسط أجواء من المزاح والتوتر.





Advertisement