لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
09-03-2026
|
05:51
A-
A+
A+
A-
كانت الفنانة
المصرية
شيماء سيف
من بين الضيوف الذين وقعوا في فخ مقلب
رامز جلال
في برنامجه "
رامز
ليفل الوحش".
وقال رامز ساخراً: "الريجيم محتاج إرادة مش دكتور وعيادة، ضيفتي حاولت كل المحاولات إنها تخس ومعرفتش، قررت أعمل
اللي عليا
وقولت مش هتخس غير على إيديا، معانا قنبلة الجيل اللي صحتها جت على الرجيم شيماء سيف".
وكشفت شيماء عن وزنها حالياً، قائلة: "خسّيت 60 كيلو، بقيت واحدة تانية خالص، كأن في واحدة تانية من جسمي نزّلتها وسرّحتها".
ورفضت شيماء الصعود الى الميزان لقياس وزنها الحالي، عندما طلبت منها مذيعة الحلقة ذلك، وسط أجواء من المزاح والتوتر.
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف الخروج من البيت
Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تكشف تفاصيل حادثة مأسويّة حصلت معها: كنت أخاف الخروج من البيت
09/03/2026 13:27:02
09/03/2026 13:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
09/03/2026 13:27:02
09/03/2026 13:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
09/03/2026 13:27:02
09/03/2026 13:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: هذه العادة تدعم صحتكم وتحافظ على وزنكم المثالي
Lebanon 24
دراسة تكشف: هذه العادة تدعم صحتكم وتحافظ على وزنكم المثالي
09/03/2026 13:27:02
09/03/2026 13:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رامز جلال
شيماء سيف
اللي عليا
المصرية
الريجي
مصرية
رامز
مصري
