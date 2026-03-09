تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعدما أقلقت متابعيها على وضع إبنها... ريما فقيه تنشر صورة جديدة وهكذا عبّرت عن فرحتها
Lebanon 24
09-03-2026
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
ملكة جمال
الولايات المتّحدة الأميركيّة السابقة
ريما فقيه
، صورة جديدة عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، لأولادها برفقة أصدقائهم.
وعبّرت فقيه عن سعادتها، وخصوصاً بعدما أقلقت قبل أيّام متابعيها، على الوضع الصحيّ لابنها الصغير
جايكوب
، الذي كان في المستشفى.
