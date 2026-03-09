تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

كنزٌ من الطبيعة.. كيف يُغيّر "البربرين" روتين العناية ببشرتكِ؟

Lebanon 24
09-03-2026 | 11:17
كنزٌ من الطبيعة.. كيف يُغيّر البربرين روتين العناية ببشرتكِ؟
كنزٌ من الطبيعة.. كيف يُغيّر البربرين روتين العناية ببشرتكِ؟ photos 0
يُعد البربرين، وهو مركب كيميائي نباتي يتواجد في نباتات مثل الكركم والبربريس، من المكونات التي تحظى باهتمام متزايد في عالم العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، إلى جانب دوره في تنظيم إفراز الدهون ودعم تجديد الخلايا.

فوائد البربرين للبشرة:

- علاج حب الشباب: يساهم في تنظيم نشاط الغدد الدهنية، مما يمنع انسداد المسام، كما يقضي على البكتيريا المسببة للحبوب ويهدئ الاحمرار والالتهاب.
- توحيد لون البشرة: تشير أبحاث إلى تأثيره في تقليل التصبغات الخفيفة عبر تعديل إفراز الميلانين.
- مضاد للأكسدة: يحمي الجلد من تأثيرات الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة البشرة المبكرة، مما يحافظ على نضارتها ومرونتها.
- مكافحة الالتهابات: يثبط نمو الفطريات والبكتيريا المسببة للروائح والحكة، مما يسرع التئام الجلد ويمنحه نقاءً.

الآثار الجانبية والتحذيرات:
رغم كونه آمناً في الغالب، قد يسبب استخدامه موضعياً تهيجاً، احمراراً، أو جفافاً لدى أصحاب البشرة الحساسة. كما قد يزيد من حساسية البشرة تجاه الشمس، مما يستوجب استخدام واقٍ شمسي.

ملاحظات حول الاستخدام المنزلي:
يُحذر من تحضير "تونر" منزلي عبر غلي البربرين؛ لصعوبة ضبط التركيز وخطورة نمو البكتيريا لافتقار المحلول للمواد الحافظة. ويُنصح دائماً بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام.

فئات يُنصح بتجنب الاستخدام الموضعي لها:
أصحاب البشرة شديدة الحساسية، من يعانون من الأكزيما أو الصدفية النشطة، في حالات الجروح المفتوحة، الحوامل والمرضعات (إلا باستشارة طبية)، ومن يعانون من حساسية تجاه النباتات العشبية.

أسئلة شائعة:

- هل يمكن استخدامه يومياً؟ نعم، مع مراعاة التدرج في الاستخدام.
- هل يفتح لون البشرة؟ لا يغير لون البشرة الطبيعي، لكنه يحسن مظهر التصبغات الداكنة.
- هل يدمج مع مكونات أخرى؟ نعم، مع المكونات المهدئة كالألوفيرا، ويُفضل تجنب خلطه مع الأحماض القوية.
- هل يعالج حب الشباب؟ نعم، لقدرته على تقليل الدهون ومقاومة البكتيريا المسببة للالتهاب.
