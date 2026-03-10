تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

كيف يحفز الضوء الأحمر الكولاجين ويخلصك من حب الشباب؟

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:00
كيف يحفز الضوء الأحمر الكولاجين ويخلصك من حب الشباب؟
كيف يحفز الضوء الأحمر الكولاجين ويخلصك من حب الشباب؟ photos 0
يُعد العلاج بالضوء الأحمر تقنية تجميلية غير جراحية تعتمد على أطوال موجية محددة لتحفيز خلايا البشرة وتجديد طاقتها الحيوية. وتتجلى أبرز فوائد هذه التقنية في قدرتها على مكافحة علامات الشيخوخة من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللذين يقللان التجاعيد والخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى دورها الفعال في علاج حب الشباب عبر تقليل الالتهابات ومحاربة البكتيريا المسببة للبثور، فضلاً عن تحسين المظهر العام للبشرة وتوحيد لونها وتخفيف التصبغات، وتسريع عملية التئام الجلد وندباته.

وتتميز هذه التقنية بكونها آمنة وغير مؤلمة نظراً لخلوها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وعدم حاجتها لأي تداخل جراحي، مع توفر خيارات متعددة لتطبيقها سواء عبر الجلسات المتخصصة في العيادات أو من خلال الأجهزة المنزلية كأقنعة الوجه المخصصة.
 
ولضمان أفضل النتائج، يشدد المختصون على ضرورة التحلي بالصبر، حيث تبدأ النتائج بالظهور تدريجياً في فترة تتراوح بين أربعة إلى اثني عشر أسبوعاً، مع أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية بحماية العين أثناء الجلسات، والحصول على استشارة أخصائي جلدية للتأكد من ملاءمة التقنية لطبيعة البشرة وحالتها الصحية.

11/03/2026 01:47:24
11/03/2026 01:47:24
11/03/2026 01:47:24
11/03/2026 01:47:24

متفرقات

المرأة

حسين ال

التزام

لي بال

العين

العلا

الحص

إيلا

كولا

تابع
