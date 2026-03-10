تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
حيل مكياج بسيطة لإخفاء العيوب ومنح بشرتك إشراقة طبيعية
Lebanon 24
10-03-2026
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعد حيل المكياج اليومية وسيلة فعالة لإخفاء عيوب البشرة ومنحها مظهراً مشرقاً. تبدأ الخطوة الأولى بالترطيب الجيد الذي يضمن توزيعاً سلساً للمستحضرات ويمنح البشرة الحيوية.
لإخفاء الشوائب، يُفضل استخدام خافي العيوب (الكونسيلر) بدرجة مطابقة للون البشرة مع الدمج الجيد. أما للنضارة، فيساهم البرايمر في تصغير المسام، بينما يمنح دمج القليل من كريم الأساس مع مرطب خفيف تغطية طبيعية وتنفساً للبشرة.
كما تضفي تقنيات الهايلايتر على عظمة الخد وجسر الأنف توهجاً صحياً، ويمنح البلاشر الكريمي توريداً طبيعياً يمتزج مع الجلد. وفي النهاية، يفضل استخدام البودرة الشفافة بكميات محدودة وعلى مناطق الدهون فقط للحفاظ على المظهر الطبيعي المشرق.
مواضيع ذات صلة
بودرة اللؤلؤ.. المكون الطبيعي لإشراقة بشرة لا تقاوم
ماسكات طبيعية تمنحك إشراقة صحية
أبرز صيحات المكياج لهذا العام: طبيعية وإشراق صحي
كيف تعززين كولاجين بشرتك بأساليب طبيعية وأعشاب فعالة؟
