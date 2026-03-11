تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

بعد أزمة صحية مفاجئة.. ماجدة زكي تخضع لعملية تركيب دعامة بالقلب

Lebanon 24
11-03-2026 | 01:59
بعد أزمة صحية مفاجئة.. ماجدة زكي تخضع لعملية تركيب دعامة بالقلب
بعد أزمة صحية مفاجئة.. ماجدة زكي تخضع لعملية تركيب دعامة بالقلب photos 0
تعرضت الفنانة ماجدة زكي لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، استدعت نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد شعورها بآلام شديدة في منطقة القلب.
وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والشقيق الأصغر للفنانة ماجدة زكي، أن الأطباء قرروا خضوعها لعملية تركيب دعامة بالقلب بعد إجراء مجموعة من الفحوصات والأشعة داخل المستشفى، والتي كشفت عن الحاجة إلى تدخل طبي سريع.

وأوضح أشرف زكي أن الفريق الطبي المعالج تعامل مع الحالة بشكل فوري، حيث تم إجراء العملية بنجاح، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة حاليًا.

طمأن أشرف زكي الجمهور ومحبي شقيقته، مؤكدًا أن حالتها الصحية مستقرة بعد العملية، ومن المتوقع أن تغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على حالتها.
المستشفيات الخاصة

ماجدة زكي

أشرف زكي

القاهرة

امل على

فيات

تركي

