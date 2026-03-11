تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

قبعة كيت ميدلتون تمنعها من تحيتها المعتادة للأميرة آن

Lebanon 24
11-03-2026 | 04:10
A-
A+
قبعة كيت ميدلتون تمنعها من تحيتها المعتادة للأميرة آن
قبعة كيت ميدلتون تمنعها من تحيتها المعتادة للأميرة آن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اجتمعت العائلة المالكة البريطانية يوم أمس الإثنين 9 آذار، للاحتفال بيوم الكومنولث؛ حيث تجمعوا لإقامة قداس في دير وستمنستر. وهناك، تبادل أفراد العائلة المالكة التحية؛ فبينما استقبل الأمير ويليام والده، وقبّله على خديه، ثم قبّل الملكة كاميلا أيضاً. حيّا عمته الأميرة آن بقبلة على كلّ خد. أما كيت ميدلتون فقد منعتها قبعتها من تحية الأميرة آن كما هو معتاد.
من المعروف عن كيت ميدلتون أناقتها الأخاذة في كلّ مناسبة، سواء مناسبة رسمية أو غير رسمية، وتُعَد قبعاتها من بين التفاصيل التي أصبحت علامة مميزة في أسلوبها، والتي تختارها بعناية لتكمل أناقتها في المناسبات الرسمية.

ولكن بسبب قبعة أميرة ويلز؛ فقد بدت هي والأميرة آن، 75 عاماً، وكأنهما تمازحان بعضهما أثناء تحيتهما من دون قبلة. وأوضحت ريبيكا إنجلش، مراسلة الشؤون الملكية في صحيفة Daily Mail، التي نشرت مقطع فيديو للتبادل على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأميرة كيت لم تحاول التقبيل بسبب قبعتها الكبيرة.

وعلّقت إنجلش على مقطع الفيديو الذي نشرته على إنستغرام قائلة: "لم يكن من الممكن أن تحاول الأميرة آن تقبيل أميرة ويلز تحت قبعتها".
وبينما اقتربت الأميرة كيت أيضاً من السير تيم- زوج الأميرة آن- وقبّلت خدّه، كتبت إنجلش على موقع X: "بعض المزاح دار بين السيدات حول ما إذا كان ينبغي عليهن التقبيل نظراً لحجم قبعاتهن. وقد أوضحت الأميرة آن أنها لن تحاول حتى". بدلاً عن ذلك، وضعت كيت يدها على ذراع آن بينما كانتا تبتسمان وتتبادلان أطراف الحديث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من غوتشي.. كيت ميدلتون تعيد تدوير فستانها الوردي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "ماركا": من يُشبه الأميرة ديانا أكثر... كيت ميدلتون أو ميغان ماركل؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كيت ميدلتون تعترف أمام الأطفال: هذا لوني المفضّل
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كيت ميدلتون تطلق أول مهمة ملكية منفردة في 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 12:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

العائلة المالكة

كيت ميدلتون

البريطانية

أميرة ويلز

البريطاني

ويليام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
Lebanon24
17:00 | 2026-03-10
Lebanon24
15:00 | 2026-03-10
Lebanon24
11:06 | 2026-03-10
Lebanon24
09:00 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24