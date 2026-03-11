تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
قبعة كيت ميدلتون تمنعها من تحيتها المعتادة للأميرة آن
Lebanon 24
11-03-2026
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمعت
العائلة المالكة
البريطانية
يوم أمس الإثنين 9 آذار، للاحتفال بيوم الكومنولث؛ حيث تجمعوا لإقامة قداس في دير وستمنستر. وهناك، تبادل أفراد العائلة المالكة التحية؛ فبينما استقبل الأمير
ويليام
والده، وقبّله على خديه، ثم قبّل
الملكة
كاميلا أيضاً. حيّا عمته الأميرة آن بقبلة على كلّ خد. أما
كيت ميدلتون
فقد منعتها قبعتها من تحية الأميرة آن كما هو معتاد.
من المعروف عن كيت
ميدلتون
أناقتها الأخاذة في كلّ مناسبة، سواء مناسبة رسمية أو غير رسمية، وتُعَد قبعاتها من بين التفاصيل التي أصبحت علامة مميزة في أسلوبها، والتي تختارها بعناية لتكمل أناقتها في المناسبات الرسمية.
ولكن بسبب قبعة
أميرة ويلز
؛ فقد بدت هي والأميرة آن، 75 عاماً، وكأنهما تمازحان بعضهما أثناء تحيتهما من دون قبلة. وأوضحت ريبيكا إنجلش، مراسلة الشؤون الملكية في صحيفة Daily Mail، التي نشرت مقطع فيديو للتبادل على
مواقع التواصل الاجتماعي
، أن الأميرة كيت لم تحاول التقبيل بسبب قبعتها الكبيرة.
وعلّقت إنجلش على مقطع الفيديو الذي نشرته على إنستغرام قائلة: "لم يكن من الممكن أن تحاول الأميرة آن تقبيل أميرة
ويلز
تحت قبعتها".
وبينما اقتربت الأميرة كيت أيضاً من السير تيم- زوج الأميرة آن- وقبّلت خدّه، كتبت إنجلش على موقع X: "بعض المزاح دار بين السيدات حول ما إذا كان ينبغي عليهن التقبيل نظراً لحجم قبعاتهن. وقد أوضحت الأميرة آن أنها لن تحاول حتى". بدلاً عن ذلك، وضعت كيت يدها على ذراع آن بينما كانتا تبتسمان وتتبادلان أطراف الحديث.
