لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها
Lebanon 24
11-03-2026
|
08:17
photos
نفت الفنانة
المصرية
جيهان الشماشرجي
أي تورط لها في قضية التعدي على امرأة مسنة.
وأشارت إلى أنّ الاتهامات الموجهة إليها هي بمثابة "تصفية حسابات قديمة" تعود لعام 2017، عندما كانت تتشارك مع المجني عليها في مشروع لصناعة الحلي والإكسسوارات واستئجار مكتب في وسط
القاهرة
.
وفي هذا السياق، أحالت
نيابة القاهرة
الشماشرجي وأربعة أشخاص آخرين إلى
محكمة الجنايات
على خلفية اتهامات بالتعدي بالضرب وسرقة بالإكراه ضد المرأة البالغة من العمر 68 عامًا، على أن تُعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 26 آذار الجاري. (ارم نيوز)
