إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها

نفت الفنانة أي تورط لها في قضية التعدي على امرأة مسنة.

وأشارت إلى أنّ الاتهامات الموجهة إليها هي بمثابة "تصفية حسابات قديمة" تعود لعام 2017، عندما كانت تتشارك مع المجني عليها في مشروع لصناعة الحلي والإكسسوارات واستئجار مكتب في وسط .



وفي هذا السياق، أحالت الشماشرجي وأربعة أشخاص آخرين إلى على خلفية اتهامات بالتعدي بالضرب وسرقة بالإكراه ضد المرأة البالغة من العمر 68 عامًا، على أن تُعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 26 آذار الجاري. (ارم نيوز)