جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها

Lebanon 24
11-03-2026 | 08:17
إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها
نفت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي أي تورط لها في قضية التعدي على امرأة مسنة.
 
وأشارت إلى أنّ الاتهامات الموجهة إليها هي بمثابة "تصفية حسابات قديمة" تعود لعام 2017، عندما كانت تتشارك مع المجني عليها في مشروع لصناعة الحلي والإكسسوارات واستئجار مكتب في وسط القاهرة.

وفي هذا السياق، أحالت نيابة القاهرة الشماشرجي وأربعة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات بالتعدي بالضرب وسرقة بالإكراه ضد المرأة البالغة من العمر 68 عامًا، على أن تُعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 26 آذار الجاري. (ارم نيوز)
 
 
