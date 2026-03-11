"وهلق لوين؟"... ريان حركة تشارك صورة تثير التساؤلات

أثارت الممثلة تفاعلاً واسعًا عبر حسابها على “إنستغرام”، بعدما نشرت صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة هادئة، وأرفقتها بعبارة: “صورة بعنوان… وهلق لوين؟”.وقد لاقت الصورة تفاعلاً من المتابعين الذين تداولوا المنشور على نطاق واسع، متسائلين عن الرسالة التي أرادت ريان إيصالها من خلال تعليقها المرافق للصورة.