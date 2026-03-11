تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة

Lebanon 24
11-03-2026 | 16:25
بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة
بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة photos 0
حلّت الممثلة المصرية نيللي كريم ضيفة على برنامج "السلّم والثعبان" الذي تقدّمه الإعلامية ندى الشيباني على تلفزيون دبي، وعند سؤالها عن دخولها علاقة عاطفية جديدة أو الزواج، اكتفت نيللي بالرد: "يا رب يبقى فيه حب دايماً"، مؤكدةً أن الحب موجود دائماً في حياتها بشكل مختلف، وليس بالضرورة أن تحبّ شخصاً بعينه.
وعن مقارنة النجاح الفني بالحب، قالت نيللي كريم: "فيه حاجات بتبقي ناجحة فيها بنسبة 90% وحاجات بتنجحي فيها بس النجاح نسبي، والمكسب بالنسبة لي أولادي فهم مكسب كبير"، مؤكدةً أن الحياة تعوّض عن اللحظات الصعبة بتجارب لطيفة.
