المرأة
بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة
Lebanon 24
11-03-2026
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
حلّت الممثلة
المصرية
نيللي كريم
ضيفة على برنامج "السلّم والثعبان" الذي تقدّمه الإعلامية
ندى الشيباني
على
تلفزيون دبي
، وعند سؤالها عن دخولها علاقة عاطفية جديدة أو الزواج، اكتفت نيللي بالرد: "
يا رب
يبقى فيه حب دايماً"، مؤكدةً أن الحب موجود دائماً في حياتها بشكل مختلف، وليس بالضرورة أن تحبّ شخصاً بعينه.
وعن مقارنة النجاح الفني بالحب، قالت نيللي كريم: "فيه حاجات بتبقي ناجحة فيها بنسبة 90% وحاجات بتنجحي فيها بس النجاح نسبي، والمكسب بالنسبة لي أولادي فهم مكسب كبير"، مؤكدةً أن الحياة تعوّض عن اللحظات الصعبة بتجارب لطيفة.
