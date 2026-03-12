جينيفر لوبيز بعد طلاقها: أشعر بأنني حرة

بعد مرور عامين تقريبًا على انفصالها عن ، تحدثت النجمة جينيفر لوبيز بصراحة عن شعورها بالحرية والسعادة، في مقابلة قادمة مع برنامج "نايت لاين".



وقالت جينيفر، 56 عامًا، في مقطع دعائي عُرض على برنامج " يا ": "أعيش أيام حياتي، أشعر لأول مرة أنني حرة وأعيش بمفردي. إنه شعور رائع حقًا".



وأضافت أنها لم تختبر هذا الشعور بوضوح منذ أوائل العشرينيات من عمرها، مضيفة أن وجود أشخاص دائمًا في حياتها جعلها تشعر بأن الأمور كانت خارجة عن سيطرتها.

وكشفت جينيفر أنها أخذت استراحة لمدة عام كامل بعد الطلاق، ألغت خلالها جولاتها الفنية وخصصت الوقت للتأمل وفهم نفسها، قائلة: "أردت البقاء مع أطفالي، والتوقف عن الهروب بالعمل أو بشخص آخر، فقط التأمل ومواجهة ما حدث".



وعن وضعها العاطفي الحالي، أكدت النجمة أنها غير مرتبطة، مضيفة: "الأمور رائعة الآن، أنا سعيدة جدًا، وأشعر شعورًا رائعًا حقًا". وأوضحت أنها ما زالت محاطة بالحب، خصوصًا من توأمها وإيمي البالغين من العمر 18 عامًا، الذين يستعدان للالتحاق بالجامعة هذا العام. (إرم نيوز)