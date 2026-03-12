تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جينيفر لوبيز بعد طلاقها: أشعر بأنني حرة

Lebanon 24
12-03-2026 | 05:41
جينيفر لوبيز بعد طلاقها: أشعر بأنني حرة
بعد مرور عامين تقريبًا على انفصالها عن بن أفليك، تحدثت النجمة جينيفر لوبيز بصراحة عن شعورها بالحرية والسعادة، في مقابلة قادمة مع برنامج "نايت لاين".

وقالت جينيفر، 56 عامًا، في مقطع دعائي عُرض على برنامج "صباح الخير يا أمريكا": "أعيش أسعد أيام حياتي، أشعر لأول مرة أنني حرة وأعيش بمفردي. إنه شعور رائع حقًا". 

وأضافت أنها لم تختبر هذا الشعور بوضوح منذ أوائل العشرينيات من عمرها، مضيفة أن وجود أشخاص دائمًا في حياتها جعلها تشعر بأن الأمور كانت خارجة عن سيطرتها.
 
وكشفت جينيفر أنها أخذت استراحة لمدة عام كامل بعد الطلاق، ألغت خلالها جولاتها الفنية وخصصت الوقت للتأمل وفهم نفسها، قائلة: "أردت البقاء في المنزل مع أطفالي، والتوقف عن الهروب بالعمل أو بشخص آخر، فقط التأمل ومواجهة ما حدث".

وعن وضعها العاطفي الحالي، أكدت النجمة أنها غير مرتبطة، مضيفة: "الأمور رائعة الآن، أنا سعيدة جدًا، وأشعر شعورًا رائعًا حقًا". وأوضحت أنها ما زالت محاطة بالحب، خصوصًا من توأمها ماكس وإيمي البالغين من العمر 18 عامًا، الذين يستعدان للالتحاق بالجامعة هذا العام. (إرم نيوز) 
