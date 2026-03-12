تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
داليدا خليل: نحن بحرب والخوف صار جزءاً من يومنا
Lebanon 24
12-03-2026
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت النجمة
داليدا خليل
على التطورات الأمنية في
لبنان
، معبّرةً عن قلقها من الأوضاع الراهنة.
وفي منشور لها عبر منصة "إكس، قالت: "نحنا بحرب… والأصعب إنو الخوف صار جزء من يومنا. لبنان اليوم بين القلق والأمل، وناس عم تعيش يوم بيوم… الله يحمي هالبلد ويحمي أهله."
ويأتي تعليق خليّل في ظل التوترات الأمنية والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث عبّر عدد من الفنانين والشخصيات العامة عن تضامنهم مع اللبنانيين ودعواتهم لحماية البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داليدا خليل تتألق بإطلالة رياضية من دبي أوبرا
Lebanon 24
داليدا خليل تتألق بإطلالة رياضية من دبي أوبرا
12/03/2026 15:58:25
12/03/2026 15:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
Lebanon 24
داليدا خليل تعزز روح الإيجابية بصورتها الجديدة على إنستغرام
12/03/2026 15:58:25
12/03/2026 15:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
داليـدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستغرام
Lebanon 24
داليـدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستغرام
12/03/2026 15:58:25
12/03/2026 15:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
12/03/2026 15:58:25
12/03/2026 15:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل
خليل على
لبنان
قد يعجبك أيضاً
جينيفر لوبيز بعد طلاقها: أشعر بأنني حرة
Lebanon 24
جينيفر لوبيز بعد طلاقها: أشعر بأنني حرة
05:41 | 2026-03-12
12/03/2026 05:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل (فيديو)
00:00 | 2026-03-12
12/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة
Lebanon 24
بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة
16:25 | 2026-03-11
11/03/2026 04:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"وهلق لوين؟"... ريان حركة تشارك صورة تثير التساؤلات
Lebanon 24
"وهلق لوين؟"... ريان حركة تشارك صورة تثير التساؤلات
11:32 | 2026-03-11
11/03/2026 11:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها
Lebanon 24
إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها
08:17 | 2026-03-11
11/03/2026 08:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
05:41 | 2026-03-12
جينيفر لوبيز بعد طلاقها: أشعر بأنني حرة
00:00 | 2026-03-12
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل (فيديو)
16:25 | 2026-03-11
بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة
11:32 | 2026-03-11
"وهلق لوين؟"... ريان حركة تشارك صورة تثير التساؤلات
08:17 | 2026-03-11
إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها
04:10 | 2026-03-11
قبعة كيت ميدلتون تمنعها من تحيتها المعتادة للأميرة آن
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 15:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 15:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 15:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24