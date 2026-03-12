تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

داليدا خليل: نحن بحرب والخوف صار جزءاً من يومنا

Lebanon 24
12-03-2026 | 07:35
علّقت النجمة داليدا خليل على التطورات الأمنية في لبنان، معبّرةً عن قلقها من الأوضاع الراهنة.
وفي منشور لها عبر منصة "إكس، قالت: "نحنا بحرب… والأصعب إنو الخوف صار جزء من يومنا. لبنان اليوم بين القلق والأمل، وناس عم تعيش يوم بيوم… الله يحمي هالبلد ويحمي أهله."

ويأتي تعليق خليّل في ظل التوترات الأمنية والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث عبّر عدد من الفنانين والشخصيات العامة عن تضامنهم مع اللبنانيين ودعواتهم لحماية البلاد.
 
 
داليدا خليل

خليل على

لبنان

