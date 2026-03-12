كارن وازن تظهر بإطلالة لافتة أثناء جولتها في مول دبي

ظهرت المؤثرة في أحدث إطلالة لها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام من داخل Mall of the Emirates في دبي، حيث نشرت صورة سيلفي أمام متجر يحمل اسمها.وبدت وازن بإطلالة كاجوال لافتة، مرتدية كنزة حمراء مع قبعة ونظارات شمسية، أثناء تواجدها قرب ركن عرض للنظارات داخل المول، في إشارة إلى متابعتها نشاطها المرتبط بعلامتها الخاصة بالنظارات.