اعتقال شقيق فنانة شهيرة لحيازته ممنوعات.. والأخيرة ترفض التعليق (صورة)

قبضت على شقيق الفنانة بتهمة حيازة سلاح أبيض ومواد ممنوعة داخل سيارة كان دون لوحات معدنية في منطقة الشيخ .

وأُلقي القبض على ع. ع. ر طالب، وهو يقود سيارة بدون لوحات معدنية في مدينة الشيخ زايد، وفور ضبطه من جانب الجهات المختصة، عثر بحوزته في السيارة على مواد ممنوعة وسلاح أبيض، وبالفحص تبين أنه شقيق الفنانة رنا رئيس.



ورفضت أسرة رئيس التعليق على ضبط شقيقها، وتوضيح ما جرى في الساعات الأخيرة.



وباشرت جهات التحقيق المختصة في مدينة الشيخ زايد تحقيقاتها مع شقيق رئيس، وكشفت مصادر أمنية أن جهات التحقيق أصدرت قرارات عدة عاجلة في الواقعة، شملت عرض المتهم على جهات التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الضبط، بالإضافة الى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة للوقوف على تفاصيلها.



كما قررت جهات التحقيق عرض المتهم مرة أخرى مصحوباً بتحريات الأجهزة الأمنية عقب الانتهاء منها.





