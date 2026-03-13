تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
تقنية "الإكسوسومات".. الحل التجميلي الأحدث لتجديد البشرة من الداخل
Lebanon 24
13-03-2026
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه الابتكارات الحديثة في طب التجميل نحو حلول تعتمد على تحفيز الخلايا وتجديدها من الداخل، ومن أبرزها تقنية "علاج الإكسوسومات".
ما هي الإكسوسومات؟
هي حويصلات مجهرية يفرزها الجسم طبيعياً، وتعمل كناقلات تواصل بين الخلايا عبر نقل البروتينات والدهون والمواد الوراثية. وفي مجال العناية بالبشرة، تساهم في تنشيط إنتاج الكولاجين وتنظيم الميلانين، مما يحسن ملمس الجلد ويوحد لونه ويعيد النضارة.
آلية عمل العلاج وفوائده:
يتم إيصال الإكسوسومات إلى الجلد عبر تقنيات متخصصة، حيث تحفز عمليات الإصلاح الطبيعية، تقلل الالتهابات، وتصلح تلف الخلايا. وتشمل فوائدها:
- تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
- توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات.
- تصغير المسام وتحسين ملمس الجلد.
- دعم التئام الندبات (خاصة آثار حب الشباب).
- تهدئة الاحمرار وزيادة النضارة.
الفئة المستهدفة ومواعيد الجلسات:
يُعد العلاج مناسباً لمن بدأت تظهر لديهم علامات تقدم السن أو تلف البشرة نتيجة العوامل البيئية، وغالباً ما يُنصح به لمن هم في أواخر العشرينات أو بداية الثلاثينات. تظهر النتائج عادةً خلال أسابيع، ويُفضل إجراء جلسات متابعة كل 3 إلى 6 أشهر. كما يمكن دمج هذا العلاج مع تقنيات أخرى كالوخز بالإبر الدقيقة، البلازما الغنية بالصفائح الدموية، أو الليزر للحصول على أفضل النتائج.
Advertisement
متفرقات
المرأة
ميلاني
الاحمر
الصفا
ميلان
العلا
حسن م
اثينا
كولا
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24