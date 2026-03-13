تقنية "الإكسوسومات".. الحل التجميلي الأحدث لتجديد البشرة من الداخل

13-03-2026 | 06:40
تقنية الإكسوسومات.. الحل التجميلي الأحدث لتجديد البشرة من الداخل
تتجه الابتكارات الحديثة في طب التجميل نحو حلول تعتمد على تحفيز الخلايا وتجديدها من الداخل، ومن أبرزها تقنية "علاج الإكسوسومات".

ما هي الإكسوسومات؟
هي حويصلات مجهرية يفرزها الجسم طبيعياً، وتعمل كناقلات تواصل بين الخلايا عبر نقل البروتينات والدهون والمواد الوراثية. وفي مجال العناية بالبشرة، تساهم في تنشيط إنتاج الكولاجين وتنظيم الميلانين، مما يحسن ملمس الجلد ويوحد لونه ويعيد النضارة.

آلية عمل العلاج وفوائده:
يتم إيصال الإكسوسومات إلى الجلد عبر تقنيات متخصصة، حيث تحفز عمليات الإصلاح الطبيعية، تقلل الالتهابات، وتصلح تلف الخلايا. وتشمل فوائدها:

- تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
- توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات.
- تصغير المسام وتحسين ملمس الجلد.
- دعم التئام الندبات (خاصة آثار حب الشباب).
- تهدئة الاحمرار وزيادة النضارة.

الفئة المستهدفة ومواعيد الجلسات:
يُعد العلاج مناسباً لمن بدأت تظهر لديهم علامات تقدم السن أو تلف البشرة نتيجة العوامل البيئية، وغالباً ما يُنصح به لمن هم في أواخر العشرينات أو بداية الثلاثينات. تظهر النتائج عادةً خلال أسابيع، ويُفضل إجراء جلسات متابعة كل 3 إلى 6 أشهر. كما يمكن دمج هذا العلاج مع تقنيات أخرى كالوخز بالإبر الدقيقة، البلازما الغنية بالصفائح الدموية، أو الليزر للحصول على أفضل النتائج.



