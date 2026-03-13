متفرقات
ثورة في عالم الجمال.. "النيم" يغزو الأسواق بفوائده المذهلة للبشرة والشعر
Lebanon 24
13-03-2026
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح مستخلص "النيم" مؤخراً أحد أبرز المكونات الطبيعية في عالم مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، نظراً لما يتمتع به من خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، وقدرة فعّالة على تهدئة الالتهابات وتجديد خلايا الجلد.
وعلى الرغم من أن النيم معروف منذ القدم في الطب التقليدي بفوائده العلاجية، إلا أنه بات اليوم يدخل بشكل واسع في تركيبات كريمات الوجه، والماسكات، وزيوت الشعر، كبديل طبيعي للمكونات الكيميائية القوية.
ويُستخدم النيم لمكافحة حب الشباب والبثور، وتهدئة البشرة الحساسة، وتقوية بصيلات الشعر، وتفتيح البقع الداكنة، إضافة إلى تعزيز إنتاج الكولاجين وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.
ويمكن الاستفادة من هذه الفوائد عبر دمج النيم مع كريمات الوجه أو الجل اليومي، وتطبيق أقنعة الوجه الغنية به، أو تدليك فروة الرأس بزيت النيم لتعزيز النمو، كما يمكن مزجه مع زيوت طبيعية كزيت جوز
الهند
أو زيت
الزيتون
.
ومع ذلك، ينبغي إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام الأول، وتجنب ملامسة المنتج للعين مباشرة، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامه للأطفال أو الحوامل، وحفظ المستحضرات بعيداً عن الحرارة والضوء لضمان فاعليتها.
