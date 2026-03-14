بعد انفصالها المُفاجئ عن زوجها.. نيكول كيدمان تكشف عن تغيّر كبير في حياتها الشخصية

أعلنت النجمة العالمية في لقاء مع مجلة "فارايتي" إلى أنها بعد انفصالها عن نجم موسيقى الريف الأميركي تغيرت حياتها وباتت تسعى دائماً نحو الأفضل، مؤكدة امتنانها لعائلتها وحرصها على الحفاظ على علاقة ممبزة مع زوجها السابق في إطار عائلي.وقالت نيكول: "بناتي الجميلات، حبيباتي، اللواتي أصبحن فجأة نساء، هنّ أهم شيء، وأحرص على علاقة مميزة مع أوربان من أجلهنّ".وأشارت كيدمان إلى أنها أمضت العام الماضي في هدوء وابتعدت بشكل نسبي عن وسائل الاعلام، لافتة إلى أن معظم وقتها كان مخصصاً لأمور شخصية، لكنها باتت جاهزة الآن للعودة إلى نشاطها الفني، قائلة: "الآن أنا في وضع يسمح لي بالقول: 2026. ها نحن ذا. لديّ الجزء الثاني من فيلم Practical Magic مع النجمة وسأكون في كامل طاقتي كساحرة".وأوضحت أنها تسعى إلى قضاء وقت أطول مع ابنتيها خلال الفترة المقبلة، معربة عن رغبتها في العودة إلى المسرح، سواء من خلال عروض أو العروض الإقليمية مثل مسرح شيكاغو.