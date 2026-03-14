هل من خلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز؟

نشرت الفنانة رسالة عبر حساباتها على مواقع التواصل استخدمت فيها عبارات حادة مثل: "عبث وعدم احترام وعدم تقدير… خسارة والله اللي بيقدر حد وبيحترم حد في الزمن ده"، ما تسبب بحالة من الجدل بين متابعيها حول وجود خلافات بينها وبين الفنانة في كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"، خاصة بعد نشر والدتها نادية الشربيني تعليقاً دعت فيها على من ظلم ابنتها.

إلا أن منة سارعت الى توضيح موقفها، مشيرة إلى ان كل ما يتم تداوله عن وجود خلافات مع صناع العمل لا أساس له من الصحة.



ونشرت منة على حسابها الخاص بـ" " مجموعة صور جديدة لها وعلقت عليها بكلمات تؤكد تجاهلها لكل ما يثير الجدل في حياة الإنسان، وكتبت قائلة: "لتكون سعيداً، تعلم أن تتجاهل كل شيء يأخذ منك راحة بالك وافعل دون انتظار المقابل".