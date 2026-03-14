العثور على مصممة أزياء شهيرة جثة في منزلها… هذه آخر رسالة كتبتها قبل وفاتها (صور)

أثارت وفاة مصممة الأزياء والمؤثرة التركية آيشه غول إيراسلان، التي عُرفت من خلال مشاركتها في برنامج الأزياء الشهير "هذا أسلوبي" (İşte Benim Stilim)، حالة صدمة واسعة في تركيا، بعدما عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في إسطنبول.

ومع فتح الشرطة تحقيقاً في ملابسات الحادث، عادت إلى التداول لقطات مؤثرة من مشاركتها في البرنامج، حيث ظهرت وهي تبكي على الهواء بشكل مفاجئ، في مشهد استعاد المتابعون خلاله عبارتها المؤلمة: "أنا شخص أحتفظ بكل شيء في داخلي، لذلك أنفجر أحياناً".

وفي التفاصيل، أثار انقطاع الاتصال بها لساعات قلق أقاربها، ما دفعهم إلى التوجه إلى شقتها في حي كاغيتهانه عند منتصف الليل. وبعد تعذّر دخولهم إلى الشقة، استعانوا بالشرطة التي حضرت إلى المكان، ليُعثر عليها متوفاة في الداخل. وقد نُقل جثمانها إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة، في وقت لم تصدر فيه بعد أي توضيحات رسمية بشأن سبب الوفاة.

وقبل ساعاتٍ من وفاتها، لفتت رسالة شاركتها على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه. واشتملت المنشورات على ما يأتي: "هناك أشياء لا أستطيع مشاركتها، أشياء لا تعرفونها، أشياء لم أخبركم بها. الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أنني كنت شخصاً جيداً جداً. لم أؤذِ أحداً إطلاقاً".

أثناء المسابقة، لم تستطع إيراسلان السيطرة على دموعها، فعبّرت عن مشاعرها بالقول: "أنا شخص أجمع كل شيء داخلي، لذلك أحياناً أكون غارقةً بالمشاعر. يحدث، أحياناً تأتي هذه المشاعر. كما ترون، أنا لست شخصاً يبكي بسهولة. يحدث ذلك من دون إرادةٍ مني، لا أستطيع كبحه".









