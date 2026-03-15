غير قابل للعلاج.. مقدمة برامج أصيبت بمرض السرطان

تلقت نجمة التلفزيون ميل شيلينغ رسائل دعم واسعة من مقدّمات برامج وشخصيات معروفة، بعد إعلانها أن السرطان الذي تعاني منه بات غير قابل للعلاج.



وقالت شيلينغ، البالغة 54 عاما والمعروفة بدورها في برنامج "الزواج من النظرة الأولى"، إن المرض وصل إلى الجانب الأيسر من دماغها، وإن الأطباء أبلغوها بأنه لم تعد هناك خيارات إضافية.



وعبّرت دافينا ماكول عن دعمها برسالة قصيرة قالت فيها إنها ترسل لها "الحب والنور"، فيما كتبت هولي أنها ترسل لها الكثير من الحب وتفكر بها وبعائلتها.



كما وجّهت الأسترالية داني مينوغ رسالة مؤثرة إلى شيلينغ، أكدت فيها محبتها لها ووقوفها إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة.



وكانت شيلينغ قد خضعت للعلاج من سرطان القولون عام 2023، قبل أن يكشف فحص لاحق وجود عقد صغيرة في رئتيها، ثم امتد المرض لاحقا إلى أجزاء من دماغها.



وأوضحت أنها خاضت 16 جولة من العلاج الكيميائي تلتها جلسات علاج إشعاعي أثناء تصوير برنامج "Mafs"، قبل أن تتبلغ أخيرا بأن العلاج لم يعد ممكنا.

