Advertisement

وفاة غامضة لمصممة أزياء تركية.. وهذه كانت رسالتها الأخيرة

وفاة غامضة لمصممة أزياء تركية.. وهذه كانت رسالتها الأخيرة
أثارت وفاة مصممة الأزياء والمؤثرة التركية آيشه غول إيراسلان حالة صدمة واسعة في تركيا، بعد العثور عليها متوفاة داخل شقتها في إسطنبول، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وبرز اسم إيراسلان لدى الجمهور التركي بعد مشاركتها في برنامج مسابقات الأزياء الشهير "İşte Benim Stilim"، حيث لفتت الأنظار بأسلوبها الجريء وشخصيتها المؤثرة.

ووفق تقارير إعلامية محلية، أثار انقطاع الاتصال بها لساعات قلق أفراد من عائلتها، ما دفعهم إلى التوجه إلى شقتها في حي كاغيتهانه في إسطنبول خلال الليل. وبعد تعذر فتح الباب، جرى استدعاء الشرطة التي عثرت عليها متوفاة داخل المنزل، قبل نقل الجثمان إلى الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات، من دون صدور بيان رسمي حتى الآن يحدد سبب الوفاة.

وقبل ساعات من وفاتها، كانت إيراسلان قد نشرت رسالة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت تفاعلا واسعا بعد انتشار خبر رحيلها، تحدثت فيها عن أمور قالت إنها لم تستطع مشاركتها من قبل، مؤكدة أنها لم تؤذ أحدا يوما.

كما أعاد متابعون تداول مقاطع سابقة لها من البرنامج، ظهرت فيها متأثرة وهي تتحدث عن ميلها إلى كتمان مشاعرها، إلى جانب منشورات أخرى تحدثت فيها عن معاناة شخصية عاشتها في حياتها.

وأثار خبر الوفاة موجة تعاطف كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم لرحيلها المفاجئ، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. (ارم)
Advertisement
Advertisement
