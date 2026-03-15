وداعاً للـفرنش التقليدي.. موضة الأظافر تشهد ثورة ألوان وتصاميم جريئة

تشهد صيحات الموضة المتعلقة بتجميل الأظافر تحولاً جذرياً هذا الموسم، حيث بدأت الأشكال التقليدية للـ "فرنش" (French manicure) تفقد صدارتها لصالح تصاميم مبتكرة وجريئة تسيطر على المشهد.



وتشير اتجاهات خبراء التجميل إلى أن التصاميم الجديدة تعتمد على دمج الألوان الحيوية والخطوط غير المتماثلة، فضلاً عن إدخال لمسات فنية مثل الرسومات الهندسية والزخارف الدقيقة التي تضفي طابعاً عصرياً على الأظافر. ولم تعد اللمسة الكلاسيكية البيضاء هي الخيار الوحيد، بل أصبحت الألوان المتناقضة والأنماط المعدنية (Metallic) هي السائدة، مما يعكس رغبة المستخدمين في التميز وكسر الروتين التقليدي.



ويؤكد المختصون أن هذه الصيحات الجديدة تمنح مساحة أكبر للإبداع الشخصي، حيث يمكن لكل فرد اختيار ما يتناسب مع ذوقه الخاص، مع الحفاظ على مظهر أنيق وعصري يتماشى مع أحدث صيحات الموضة العالمية.





