جنيفير لوبيز تتعثر على المسرح

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قصير يوثّق لحظة انزلاق النجمة أثناء رقصها بحركات انسيابية على المسرح، ضمن سلسلة حفلاتها الحالية في لاس .



وفي التفاصيل، كادت النجمة العالمية أن تسقط على المسرح في حفلها الأخير، أثناء أدائها أغنيتها الشهيرة "On the Floor"، حيث تعثرت خلال رقصها ومن ثم استندت على يديها وركبتيها لتحمي نفسها من السقوط على المسرح، دون أن تتوقف عن الغناء، في خطوة تبرز رشاقتها وحرفيتها العالية على المسرح.



واختارت جي لو الإطلالة الاستعراضية المفضلة عبارة عن"بودي سوت" (Bodysuit) باللونين الأسود والأبيض، بقصّة مميزة، جاءت من الأعلى تشبه الجاكيت الرسمية باللون الأسود بأكمام طويلة، مع قميص أبيض، ومزينة بوردة كبيرة الحجم باللون الأحمر.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع المقطع وعبروا عن حبهم الكبير لها، وأشادوا بجرأتها وقدرتها على تخطي الموقف الصعب الذي مرت به على المسرح في حفلها الأخير ضمن سلسلة حفلاتها الجديدة.

