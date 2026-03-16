صانعة محتوى عراقية تشعل الجدل.. هذا ما دعت اليه

تعرّضت صانعة المحتوى داليا فرهود إلى هجوم واسع، بعدما حذّرت النساء الأجنبيات من الزواج بالليبيين، حتى لا تتعرّض إلى الدونية والتمييز داخل المجتمع .



وفي التفاصيل، وجهّت فرهود وهي تقيم في ، دعوة إلى المرأة الأجنبية حتّى لا تتزوّج بالرجل الليبي، وكتبت تدوينة قالت فيها "سأصفع كل امرأة أجنبية تريد الزواج من رجل ليبي، اتركوه لابنة بلده، لأنه إن لم يشعركِ بالغربة فسيشعرك بها أهله، وإن لم يضايقك هو فقد يضايقك محيطه، وستبقين طوال عمرك تعتبرين غريبة بينهم، حتى عندما تنجبين منه أطفالاً".



وأثارت تصريحات صانعة المحتوى موجة واسعة من التعليقات المتباينة على ، إذ اعتبر بعض المتابعين أنّ فيها إساءة للمجتمع الليبي وتعميما غير مقبول، وسط دعوات لفتح تحقيق، بينما رأى آخرون أنه يعكس تجارب شخصية أو مواقف فردية لا يمكن تعميمها على جميع العلاقات المختلطة.



وفي هذا السياق، قالت الناشطة ندى مهران، إن هذا الموقف "مستفزّ لليبيين وحتى للجالية الأجنبية المقيمة داخل البلاد"، معتبرة أن "الرجل الليبي ترفع له القبعة وهو شرف لأيّ امرأة أجنبية تريد الزواج منه".

