خطر يهدد بصركِ.. حيلة "الرموش اللامعة" ليست آمنة وهذه هي العواقب!

حذّر خبراء الصحة والتجميل من صيحة "الرموش اللامعة" التي انتشرت مؤخراً بشكل واسع، مؤكدين أنها ليست آمنة كما يعتقد البعض. وتعتمد هذه الحيلة على إضافة حبيبات "الجليتر" أو المواد البراقة إلى الرموش الاصطناعية أو الماسكارا لإعطاء مظهر جذاب، إلا أن مخاطرها الصحية قد تكون جسيمة.



وأوضح المختصون أن هذه المواد اللامعة غالباً ما تتكون من جزيئات بلاستيكية أو معدنية دقيقة يمكن أن تتسلل بسهولة إلى داخل ، مما يؤدي إلى خدش القرنية أو حدوث التهابات حادة وحساسية مفرطة. كما أشاروا إلى أن الغراء المستخدم لتثبيت هذه الحبيبات قد يحتوي على مواد كيميائية مهيجة للجفون، ما قد يتسبب في تساقط الرموش الطبيعية أو تورم الأنسجة المحيطة بالعين.



وينصح الخبراء بالابتعاد عن هذه التقنيات غير المعتمدة طبياً، واللجوء إلى بدائل آمنة ومنتجات خاضعة لرقابة هيئات الصحة لضمان الحصول على إطلالة مميزة دون تعريض سلامة البصر للخطر.





