هيفا وهبي توجه رسالة مؤثرة : "كيف ما كنت بحبك"

نشرت النجمة رسالة تضامن مع عبر خاصية "الستوري" على حسابها في Instagram، عبّرت فيها عن قلقها على بلدها في ظل التوترات الأمنية.وكتبت وهبي على صورة لعلم لبنان: "كيف ما كنت بحبك"، وأرفقتها بعبارة بالإنجليزية "Stay safe everyone"، في دعوة للجميع للبقاء بأمان.وتداول متابعون رسالة على نطاق واسع، معتبرين أنها تعبير عن دعمها وتضامنها مع اللبنانيين في ظل الظروف الحالية.