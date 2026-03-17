المرأة
شركة عالمية ترفض بيع كيم كارداشيان حقيبةً نادرة.. اليكم السبب
Lebanon 24
17-03-2026
|
02:06
رفضت دار الأزياء "هيرميس" تلبية طلب نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
شراء حقيبة "
كيلي
" النادرة لابنتها
نورث ويست
.
أثار قرار
الدار الفرنسية
الفاخرة
ضجة كبيرة
على
السوشيال ميديا
، لا سيما أن عائلة كارداشيان المشهورة عالمياً تمتلك ما يكفي من النفوذ لطلب الحقائب من متاجر Hermès، ولكن يبدو أن للشركة وجهة نظر مختلفة، باعتبار أن نورث
ويست
البالغة من العمر 12 عاماً، غير مؤهّلة بعد للاهتمام بحقيبة نادرة وفخمة.
وتناقلت الصفحات على السوشيال ميديا معلومات صحافية تفيد بأن قرار رفض طلب كيم جاء على مستوى الشركة وليس المتجر في بيفرلي هيلز فقط، وذلك بسبب شهرة العائلة وتأثير الصور التي قد تظهر فيها الحقيبة بيد طفلة.
وطلبت كيم لابنتها حقيبة مميزة من نوع "ميني كيلي" Mini Kelly المصنوعة من جلد التمساح، وهي نادرة وذات جودة عالية، ويراوح سعرها في السوق المباشر بين 30 و50 ألف دولار، بينما قد يتفاوت سعرها في السوق الثانوية بين 60 و90 ألف دولار.
وتفاعل الجمهور على
مواقع التواصل الاجتماعي
بشكل واسع مع رفض دار "هيرميس"، وأشادوا بالخطوة التي تحمي الماركة العالمية ومكانتها، إضافة إلى تركيزها على أهمية تأثير صور نورث مع حقيبة فخمة في باقي الأطفال والسيدات.
