شركة عالمية ترفض بيع كيم كارداشيان حقيبةً نادرة.. اليكم السبب

رفضت دار الأزياء "هيرميس" تلبية طلب نجمة شراء حقيبة " " النادرة لابنتها .



أثار قرار الفاخرة على ، لا سيما أن عائلة كارداشيان المشهورة عالمياً تمتلك ما يكفي من النفوذ لطلب الحقائب من متاجر Hermès، ولكن يبدو أن للشركة وجهة نظر مختلفة، باعتبار أن نورث البالغة من العمر 12 عاماً، غير مؤهّلة بعد للاهتمام بحقيبة نادرة وفخمة.



وتناقلت الصفحات على السوشيال ميديا معلومات صحافية تفيد بأن قرار رفض طلب كيم جاء على مستوى الشركة وليس المتجر في بيفرلي هيلز فقط، وذلك بسبب شهرة العائلة وتأثير الصور التي قد تظهر فيها الحقيبة بيد طفلة.

وطلبت كيم لابنتها حقيبة مميزة من نوع "ميني كيلي" Mini Kelly المصنوعة من جلد التمساح، وهي نادرة وذات جودة عالية، ويراوح سعرها في السوق المباشر بين 30 و50 ألف دولار، بينما قد يتفاوت سعرها في السوق الثانوية بين 60 و90 ألف دولار.



وتفاعل الجمهور على بشكل واسع مع رفض دار "هيرميس"، وأشادوا بالخطوة التي تحمي الماركة العالمية ومكانتها، إضافة إلى تركيزها على أهمية تأثير صور نورث مع حقيبة فخمة في باقي الأطفال والسيدات.