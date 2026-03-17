تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر

Lebanon 24
17-03-2026 | 05:16
A-
A+
نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

مع اقتراب عيد الفطر، تنتشر في البيوت روائح الكعك والمعمول والبسكويت، وتتحول موائد الضيافة إلى تشكيلة غنية من الحلويات التي يصعب مقاومتها. وبين فرحة الاحتفال ورغبة الاستمتاع بالتقاليد، يجد الكثيرون أنفسهم أمام تحدٍ صحي يتمثل في الإفراط في تناول السكريات.

وتشير الدراسات إلى أن الانتقال المفاجئ من الصيام إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى تقلبات سريعة في مستويات الجلوكوز في الدم، مما يسبب شعورًا بالإرهاق وزيادة الرغبة في الأكل.

ولمواجهة هذا، يقدم خبراء التغذية عدة استراتيجيات ذكية للتحكم بالشهية خلال العيد، وفقًا لموقع Diabetes Australia:

 

  1. شرب الماء بانتظام: يساعد شرب كوب من الماء كل ساعة، خصوصًا قبل تناول الحلوى، على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في السكر، كما يساهم في التخلص من السكر الزائد في الجسم.

  2. البدء بالفواكه المجففة والمكسرات: مثل التمر والجوز والتين المجفف، لتزويد الجسم بالسكريات الطبيعية والألياف التي تبطئ امتصاص السكر وتمنح شعورًا بالشبع.

  3. استخدام أطباق صغيرة: خداع العقل بصريًا بأن الكمية كافية، ومشاركة الحلويات لتقليل استهلاك السعرات والسكريات.

  4. ممارسة النشاط البدني الخفيف: المشي لمدة عشر دقائق بعد الوجبات يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، امتصاص الجلوكوز، وتحفيز إفراز هرمونات السعادة لتقليل الأكل العاطفي.

 

ويؤكد الخبراء أن التوازن والاعتدال في تناول الحلويات خلال العيد يتيح الاستمتاع بالاحتفال مع الحفاظ على الصحة دون حرمان من التقاليد.

 

 

 

مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الفطر بانتظام؟
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تُحدّد موعد تحري هلال شوال وبداية عيد الفطر
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر: هذا موعد استطلاع رؤية هلال عيد الفطر
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 17:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
11:07 | 2026-03-17
Lebanon24
08:38 | 2026-03-17
Lebanon24
02:06 | 2026-03-17
Lebanon24
00:00 | 2026-03-17
Lebanon24
16:13 | 2026-03-16
Lebanon24
14:12 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24