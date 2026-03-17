نصائح لتجنب الإفراط في تناول حلويات عيد الفطر

مع اقتراب ، تنتشر في البيوت روائح الكعك والمعمول والبسكويت، وتتحول موائد الضيافة إلى تشكيلة غنية من الحلويات التي يصعب مقاومتها. وبين فرحة الاحتفال ورغبة الاستمتاع بالتقاليد، يجد الكثيرون أنفسهم أمام تحدٍ صحي يتمثل في الإفراط في تناول السكريات.

وتشير الدراسات إلى أن الانتقال المفاجئ من الصيام إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى تقلبات سريعة في مستويات الجلوكوز في ، مما يسبب شعورًا بالإرهاق وزيادة الرغبة في الأكل.

ولمواجهة هذا، يقدم خبراء التغذية عدة استراتيجيات ذكية للتحكم بالشهية خلال العيد، وفقًا لموقع Diabetes Australia:

شرب الماء بانتظام: يساعد شرب كوب من الماء كل ساعة، خصوصًا قبل تناول الحلوى، على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في السكر، كما يساهم في التخلص من السكر الزائد في الجسم. البدء بالفواكه المجففة والمكسرات: مثل التمر والجوز والتين المجفف، لتزويد الجسم بالسكريات الطبيعية والألياف التي تبطئ امتصاص السكر وتمنح شعورًا بالشبع. استخدام أطباق صغيرة: خداع العقل بصريًا بأن الكمية كافية، ومشاركة الحلويات لتقليل استهلاك السعرات والسكريات. ممارسة النشاط البدني الخفيف: المشي لمدة عشر دقائق بعد الوجبات يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، امتصاص الجلوكوز، وتحفيز إفراز هرمونات السعادة لتقليل الأكل العاطفي.

ويؤكد الخبراء أن التوازن والاعتدال في تناول الحلويات خلال العيد يتيح الاستمتاع بالاحتفال مع الحفاظ على الصحة دون حرمان من التقاليد.