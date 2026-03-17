فخامة ودراما.. كيف أعاد الريش سحر هوليوود القديم إلى السجادة الحمراء؟

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز " 2026" حضوراً لافتاً لصيحة "الريش" التي زينت إطلالات كبار النجمات، حيث أضفت لمسة من الفخامة والدراما على التصاميم العالمية.



وتنوعت توظيفات الريش بين تزيين أطراف الفساتين، والأكمام، والأوشحة الطويلة، مما منح الإطلالات حركية وانسيابية متميزة أمام عدسات الكاميرات. واختارت العديد من النجمات هذه التفاصيل في فساتينهن التي حملت توقيع كبرى دور الأزياء العالمية، في توجه يعيد إحياء كلاسيكيات بروح عصرية تتناسب مع أجواء الحفل الأضخم في عالم السينما.





