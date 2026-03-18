زيت أم مصل؟.. دليلك الكامل لاختيار "سلاحك" السري لنضارة البشرة

تستعرض التقارير الجمالية الحديثة الفوارق الجوهرية بين "الزيت" و"المصل" (Serum) في روتين العناية بالبشرة، لمساعدة المستخدمين على اختيار الأنسب لنوع بشرتهم واحتياجاتها.



ويتميز المصل بتركيبته الخفيفة ذات الجزيئات الصغيرة التي تتغلغل في أعماق الجلد لتقديم مكونات نشطة مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهو مثالي لعلاج مشاكل محددة كالتجاعيد أو البقع الداكنة.

في المقابل، يعمل زيت الوجه كحاجز وقائي على سطح البشرة لمنع فقدان الرطوبة وتغذية الطبقة الخارجية، وهو الخيار الأمثل للبشرة الجافة التي تحتاج إلى ليونة وحماية إضافية.



وينصح خبراء التجميل بدمج الاثنين في من خلال وضع المصل أولاً على بشرة نظيفة لضمان الامتصاص، ثم يليه الزيت لـ"حبس" المكونات والترطيب، مع مراعاة حالة البشرة والمناخ المحيط لضمان الحصول على أفضل النتائج الصحية والجمالية.



