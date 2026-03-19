وداعاً للصبغة.. أطعمة سحرية تسرع عودة لون شعرك الطبيعي

19-03-2026 | 08:12
وداعاً للصبغة.. أطعمة سحرية تسرع عودة لون شعرك الطبيعي
يشير خبراء العناية بالشعر إلى أن استعادة لون الشعر الطبيعي بعد الصبغ لا تعتمد على تفكيك لون الصبغة كيميائياً بالغذاء، بل من خلال تسريع نمو شعر جديد يدعم ظهور اللون الأصلي بشكل أسرع وأكثر ثباتاً عبر تقوية البصيلات وتغذية الجذور.

وحدد الخبراء قائمة بأهم الأطعمة التي تدعم نمو الشعر الطبيعي:
- السلمون والأسماك الدهنية: غنية بالأوميغا-3 والبروتين لتعزيز قوة الشعر النابت.
- السبانخ والخضروات الورقية: تحتوي على الحديد والفولات لتحسين تدفق الدم لفروة الرأس.
- البيض: مصدر أساسي للبيوتين والبروتين اللازمين لإنتاج شعر صحي.
- المكسرات (الجوز واللوز): تحتوي على الزنك ودهون صحية تسرع تجدد الشعر.
- الأفوكادو: يمد الفروة بفيتامين E المنشط للدورة الدموية.
- الجزر والبطاطا الحلوة: غنية بفيتامين A لدعم الزيوت الطبيعية المغذية للبصيلات.

وينصح الخبراء في حال الندم على لون الصبغة باتباع روتين يجمع بين التغذية السليمة، وتجنب الحرارة الزائدة والمواد الكيميائية، لضمان ظهور الشعر الجديد بلونه الطبيعي بسرعة أكبر.

