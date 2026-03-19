عدو في عبوة شامبو.. لماذا تتحول مستحضرات التنظيف إلى مصدر للقشرة؟

أوضح تقرير لموقع "الفن" أن قشرة الرأس قد لا تكون مرضاً مستقلاً، بل عرضاً لخلل في توازن فروة الرأس، مشيراً إلى أن بعض أنواع الشامبو قد تزيد من هذه المشكلة بدلاً من علاجها.



وعزا التقرير أسباب تكوّن القشرة بفعل الشامبو إلى عوامل عدة، أبرزها:

- الخلل في توازن الفروة (microbiome): حيث يؤدي تغيير درجة الحموضة (pH) إلى زيادة نمو فطريات "مالاسيزيا" المسببة للتهيج.

- المنظفات القاسية: تحتوي بعض الشامبوهات على "السلفات" التي تجرد الفروة من زيوتها الطبيعية، مما يحفز الغدد لزيادة الإفرازات الدهنية التي تتغذى عليها الفطريات.

- الحساسية والتهيّج: تسبب العطور الصناعية ومواد الرغوة "التهاب الجلد التماسي"، الذي يظهر على شكل قشرة أو حكة.

- الخاطئ: استخدام شامبو غير مناسب لنوع الفروة يترك بيئتها غير متوازنة.



وللوقاية، نصح الموقع باختيار منتجات تحتوي على مكوّنات مهدئة مثل "بيريثيون الزنك" أو مضادات للفطريات مثل "كيتوكونازول"، مع ضرورة تجنب السلفات والعطور الصناعية، والالتزام باستخدام الشامبو العلاجي بانتظام لضمان استقرار بيئة فروة الرأس.





