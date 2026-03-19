زيت النخيل.. فوائد جمالية للبشرة والشعر

Lebanon 24
19-03-2026 | 15:55
زيت النخيل.. فوائد جمالية للبشرة والشعر
يواصل زيت النخيل حضوره في عالم العناية بالبشرة والشعر، بوصفه أحد المكونات الطبيعية الغنية بالعناصر المغذية والخصائص التجميلية المتعددة، التي جعلت منه خياراً شائعاً في الروتين اليومي للعناية الشخصية.

ويتميّز زيت النخيل بتركيبته الغنية بمركبات «التوكوترينول» وهي أحد أشكال فيتامين E، إلى جانب احتوائه على نسب عالية من الكاروتين، ما يمنحه خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية خلايا الجلد وتعزيز صحة البشرة.

وفي هذا السياق، يُسهم زيت النخيل في توفير ترطيب عميق للبشرة، بفضل احتوائه على دهون مشبعة وغير مشبعة تعمل على الحد من فقدان الرطوبة، كما يساعد في تقليل علامات التقدم في السن من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين، إضافة إلى دوره في تهدئة الالتهابات وتوحيد لون البشرة.

كما يوفر الزيت طبقة حماية خفيفة من أشعة الشمس، دون أن يغني عن استخدام واقيات الشمس، إلى جانب قدرته على تهدئة البشرة المتهيجة والمساعدة في تجديد خلاياها.

ويمكن استخدام زيت النخيل بطرق متعددة، منها تطبيقه كمرطب ليلي، أو مزيل للمكياج، أو ضمن ماسكات طبيعية، فضلاً عن إضافته إلى مستحضرات العناية بالجسم لتعزيز الترطيب، فيما تتوفر منتجات جاهزة تعتمد عليه مثل الصابون الطبيعي، وزبدة الجسم، وكريمات مكافحة الشيخوخة.

ورغم فوائده، يُحذر من الإفراط في استخدامه، إذ قد يسبب تحسساً لدى بعض الأشخاص أو لا يتناسب مع البشرة الدهنية، كما قد يؤدي إلى ظهور احمرار مؤقت لدى البعض، ما يستدعي اختباره على منطقة صغيرة قبل الاستخدام المنتظم.

وفي مجال العناية بالشعر، يساهم زيت النخيل في ترطيب الشعر الجاف، وتعزيز نموه، وتقليل تساقطه، إضافة إلى دوره في مكافحة القشرة وحماية الشعر من العوامل الخارجية، مثل الحرارة والرطوبة.

ويوصي خبراء العناية باستخدامه باعتدال، واختيار النوع الطبيعي غير المكرر للحصول على أفضل النتائج، مع مراعاة طبيعة الشعر والبشرة، لضمان الاستفادة من خصائصه دون التعرض لأي آثار جانبية.

