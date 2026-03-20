في عيد الفطر...روتين صباحي بسيط لبشرة نضرة ومشرقة

تبدأ التحضيرات لإطلالة منذ ساعات الصباح، حيث تحرص كثير من النساء على الظهور ببشرة نضرة ومشرقة تتناسب مع مكياج العيد. ويُعد روتين العناية بالبشرة صباحاً خطوة أساسية، لما يوفّره من ترطيب وانتعاش يساعدان في منح البشرة مظهراً صحياً وإشراقة تدوم طوال اليوم.

ويؤكد خبراء العناية أن تحضير البشرة لا يتطلب خطوات معقدة، بل يكفي اتباع روتين بسيط يركز على تنظيف البشرة وترطيبها وتعزيز إشراقتها الطبيعية، ما يساعد على ثبات المكياج بشكل أفضل.

وتبدأ الخطوات بتنظيف البشرة باستخدام منظف لطيف خالٍ من المواد المقشرة التي قد تسبب التهيج، خاصة بعد شهر حيث تكون البشرة أكثر عرضة للجفاف. ويساعد هذا التنظيف على إزالة الزيوت والعرق المتراكمين خلال الليل، ويهيئ البشرة لامتصاص المنتجات اللاحقة بفعالية.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في استخدام تونر مرطب يعيد توازن البشرة بعد الغسول، ويمنحها طبقة أولية من الترطيب، إضافة إلى المساهمة في إزالة الشوائب المتبقية. ويُنصح باختيار تونر يحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك أو ماء الورد أو الغليسرين، لما لها من دور في تعزيز الترطيب ومنح البشرة إشراقة طبيعية.